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giovedì 30 aprile 2026

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Poste, rilascio passaporti possibile in circa 7.500 uffici in tutta Italia

Poste, rilascio passaporti possibile in circa 7.500 uffici in tutta Italia
Foto ufficio stampa
LaPresse
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Il servizio, avviato a marzo 2024, coinvolge ora tutto il territorio nazionale

In circa 7.500 uffici postali è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Lo comunica Poste Italiane, sottolineando come tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis – l’iniziativa di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide nei comuni con meno di 15mila abitanti – siano stati abilitati. A loro si uniscono i 431 uffici nelle grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari.

Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti, avviato a marzo 2024 con la sperimentazione in provincia di Bologna, è stato completato nei tempi stabiliti e coinvolge ora tutto il territorio nazionale, sottolinea Poste Italiane. Gli uffici postali hanno erogato circa 206mila passaporti, di cui 156mila nei Comuni Polis. Grazie al progetto, i cittadini si sono potuti procurare i passaporti senza l’obbligo di recarsi in Questura e con la possibilità di ricevere il documento a casa (una scelta effettuata da 8 persone su 10 che risiedono nei piccoli centri). 

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