Topolino, Alberto Angela diventa un fumetto

Alberto Angela ospite d’eccezione di Topolino 3655. Il divulgatore scientifico diventa un fumetto e protagonista di una delle storie del celebre settimanale, disponibile a partire da mercoledì 10 dicembre in edicola, fumetteria e su Panini.it. Alberto Angela per l’occasione sarà Albert Quarky, protagonista, accanto a Topolino, Pippo e al Professor Zapotec, di un’avventura che intreccia divulgazione e archeologia a spasso nel tempo.

La storia in due parti Topolino e l’enigma di Topokli Tepe– scritta da Sergio Badino su disegni di Giampaolo Soldati – conduce i lettori in un viaggio nel passato alla scoperta di un antico tempio-labirinto ispirato al misterioso sito archeologico di Göbekli Tepe. Grazie alla macchina del tempo, Topolino accompagna Albert Quarky in un tuffo nel Neolitico, coinvolgendolo in un enigma affascinante. A questo protagonista d’eccezione è dedicata anche la cover del numero del settimanale, realizzata da Alessandro Perina.

“Il sito è molto, molto importante, perché parla di un momento fondamentale del nostro passato. Quindi, è stato bello raccontarvi i segreti di quest’epoca così lontana nei panni di Albert Quarky”, racconta Alberto Angela sulle pagine di Topolino. Un numero speciale, dunque, in cui divulgazione, suspence e immaginazione si intrecciano per raccontare un’avventura che unisce passato e presente attraverso una guest star davvero d’eccezione.

Il settimanale Topolino

Topolino, edito da Panini Comics, è il magazine più letto dai ragazzi tra i 5 e i 13 anni e propone ogni settimana 6 storie a fumetti inedite con una costante attenzione alla qualità per soddisfare un pubblico trasversale (dai 5 ai 99 anni…). Alle grandi avventure, ben radicate nella tradizione, si affiancano storie legate all’attualità (dallo sport, alla musica, a cinema e televisione), lo studio continuo di nuovi personaggi e l’arricchimento di quelli più amati. Insomma Topolino è in continuo fermento, sempre all’avanguardia e aggiornato, pur restando fedele a sé stesso, grazie alla collaborazione di sceneggiatori e disegnatori di alto livello, i grandi autori italiani, veri e propri maestri che abbinano il loro personalissimo e inconfondibile tratto a una rigorosa interpretazione dello stile disneyano. Ciò vale per i disegnatori, ma anche per gli sceneggiatori, che da sempre sulle pagine di Topolino esplorano in chiave umoristica tutti i generi narrativi, dall’horror alla commedia, dal giallo alla fantascienza.