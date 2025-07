Arriva ‘Il mio primo Topolino’

È tempo di vacanze e di divertimento, anche insieme a Paperino, Topolino e tutti gli amici della Banda Disney per i più piccoli: Panini Comics presenta ‘Il mio primo Topolino’, la nuova rivista con Topi e Paperi dedicata ai più piccoli, con storie a fumetti, racconti a lettura facilitata, giochi, quiz e curiosità. I primi due volumi sono disponibili solo con Topolino 3633 e Topolino 3634, in edicola, fumetteria e su Panini.it rispettivamente a partire da mercoledì 9 e 16 luglio.

Nel primo numero, cento pagine tra storie coloratissime come ‘Paperino Paperotto e un vaso di guai’ – scritta da Paola Mulazzi per i disegni di Alessandro Barbucci – avventure “mute” come ‘Pluto e il caschetto ribelle’ o ‘Felicità è…’ – disegnate da Enrico Faccini – e racconti illustrati come Teseo e il Papertauro. Inoltre, tantissime curiosità bizzarre sul mondo animale (ma non solo) giochi per aguzzare l’ingegno, barzellette e divertenti quiz per conoscere meglio i personaggi Disney.