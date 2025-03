Annunciati gli ospiti speciali che saranno presenti al Salone editoria Marche del 22, 23 e 24 marzo alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Momenti celebrativi per Maria Montessori e Massimo Canalini. Domenica 23 marzo il trentennale della Collana dei Quaderni del Consiglio regionale. Lunedì evento dedicato alle scuole marchigiane

Sempre più vicina la data dell’inaugurazione del Sem, il Salone editoria Marche, in programma dal 22 al 24 marzo alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Dal programma, presentato nel corso di una conferenza stampa, emerge la presenza di tre ospiti d’eccezione per una prestigiosa seconda edizione. Sabato 22 marzo saranno Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corriere della Sera, e Giordano Bruno Guerri, storico e saggista, protagonisti di due momenti sul palco del Sem.

Galli della Loggia illustrerà i temi contenuti nel suo libro dal titolo “Una capitale per l’Italia”, mentre Guerri discuterà con il pubblico sulle sue opere più recenti “Italo Balbo, il gerarca che oscurò Mussolini” e “Benito. Storia di un italiano”.

Domenica 23 marzo sarà la volta di Martine Gilsoul, la nota pedagogista belga di formazione montessoriana, con un focus sui metodi educativi.

Il programma

Lunedì 24 marzo l’ospite d’eccezione sarà Fabiano Massimi autore di numerosi thriller storici per la Casa editrice Longanesi. Nel programma, oltre agli ospiti d’eccezione, spiccano due momenti celebrativi dedicati alle figure di Maria Montessori e Massimo Canalini. Venerdì 21 marzo, alle ore 11, a Palazzo delle Marche, si terrà una parentesi off del Sem, con la scopertura di una targa dedicata proprio alla celebre pedagogista, mentre sabato 22, sempre alle ore 11, ma all’interno della Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona, l’omaggio a Maria Montessori si svolgerà nell’ambito dell’inaugurazione ufficiale del Salone. A seguire (ore 14) la presentazione di due volumi a cura della Fondazione Chiaravalle Montessori. Alla memoria dell’editore Massimo Canalini verrà riservata l’apertura della giornata di domenica 23 marzo (ore 10,30). Un ricordo che si concretizzerà in un dialogo aperto tra Valentina Conti, Diana Boria e Antonio Luccarini. Da segnalare, domenica 23 marzo, alle ore 15, lo spazio dedicato alla celebrazione del trentennale dei Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, Collana diretta dal professor Giancarlo Galeazzi.

L’ultima Giornata

L’ultima giornata del Sem proporrà, nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana, un evento dedicato alle scuole marchigiane. Ospite del giorno lo scrittore Fabiano Massimi, autore di “Le Furie di Venezia”, una storia terribile che narra in chiave romanzata la vicenda legata alla prima moglie di Benito Mussolini. L’evento è organizzato dal Consiglio regionale delle Marche e ha ottenuto il patrocinio della Fondazione MarcheCultura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata