Presentato il volume che ripercorre la storia dell’associazione culturale di Loreto fondata nel 2004. A cura di Italo Tanoni, il libro propone interventi di economisti, teologi, giornalisti, con uno scritto di Agnese Moro e foto inedite del padre

In occasione del ventennale dell’Associazione culturale “Aldo Moro” di Loreto, la collana dell’Assemblea legislativa delle Marche, i Quaderni del Consiglio, pubblica un volume che ripercorre la storia della onlus nata nel 2004. La pubblicazione è stata presentata nel corso di una conferenza a Palazzo Leopardi, a margine dei lavori assembleari, dal presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e dal curatore Italo Tanoni, fondatore dell’associazione.

I Quaderni del Consiglio

“La storia ventennale di questa associazione – ha evidenziato Latini – è una storia di impegno metodico e assiduo. Nelle loro occasioni di incontro, di riflessione e di approfondimento gli argomenti prevalgono sulle affermazioni personali e la partigianeria, l’approccio si basa ancora sul dialogo e sull’indagine puntuale, piuttosto che sulla superficialità. Questo è un grande servizio per la comunità e il libro conferma il ruolo della nostra collana editoriale, quello di valorizzare le testimonianze e le esperienze meritevoli della nostra regione”. Mettendo ordine al ricco archivio di incontri, eventi e dibattiti, il volume documenta l’attività con foto e articoli di stampa. Il risultato non è solo un annuario, perché i temi vengono attualizzati da contributi scritti per la ricorrenza da una serie di relatori. “Il criterio fondamentale per la documentazione del materiale – ha spiegato Tanoni – è stato sia diacronico, dalla prime iniziative fino alle ultime, che sincronico, accorpando le diverse angolazioni e chiavi di lettura dei vari relatori. Alcuni interventi sarebbero stati datati – aggiunge – per questo abbiamo integrato la storia con il presente, su temi oggi di grande attualità come l’intelligenza artificiale, il racconto della guerra, la famiglia, la sanità”.

Il ventennale dell’associazione

Sono 17 le sezioni in sommario, sintesi degli oltre 50 convegni promossi a Loreto. Le note introduttive ai capitoli sono a firma di economisti, sociologi, docenti universitari, giornalisti, ricercatori, medici, ma anche di teologi e filosofi. Tra gli autori Mario Baldassarri, Eduardo Barberis, Roberto Danovaro, Giancarlo Galeazzi, Padre Alberto Maggi, Sauro Longhi. Il legame con la famiglia Moro è testimoniato nel volume da uno scritto a firma della figlia Agnese, presente con il fratello Giovanni in più occasioni, e da alcune fotografie inedite del padre. Alla presentazione sono intervenuti il Presidente dell’associazione, Maurizio Belardinelli, e i tre componenti del direttivo Milvio Falaschini, Alberto Amaolo e Carlo Orsetti.

