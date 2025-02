Foto da Facebook

Il fatto avvenuto ieri sera durante la trasmissione sul calciomercato

“Licenziato” in diretta tv, durante un suo intervento, dal direttore dell’emittente sportiva. È quanto accaduto ieri sera a Manuel Parlato, giornalista e collaboratore di Sportitalia. Durante la trasmissione sul calciomercato condotta dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, Parlato è intervenuto in collegamento commentando la gag avvenuta la sera precedente, in occasione della chiusura del calciomercato invernale, quando un altro giornalista della testata ha ironizzato sui mancati acquisti del Napoli.

L’intervento critico da parte di Parlato è stato interrotto da Criscitiello: “Chiudiamo il collegamento con Manuel che qua dentro non ci lavora più, hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove”, ha detto Criscitiello, invitando Parlato ad andare “a lavorare a Canale 21”, emittente tv napoletana per la quale il giornalista sportivo segue le partite del Napoli.

Sull’accaduto è intervenuto con una nota l’Ordine dei Giornalisti della Campania: “Un giornalista di origine irpina, iscritto all’Ordine della Lombardia e conduttore di un’emittente sportiva nazionale, ha diffamato Canale 21 e ‘licenziato’ in diretta il collaboratore di tale emittente nazionale Manuel Parlato. Fatti – sostiene l’Odg Campania – di una gravità inaudita che vedono l’Ordine dei Giornalisti della Campania non solo solidale e al fianco di Canale 21 e Manuel Parlato, ma pronto a inviare un esposto disciplinare all’Ordine lombardo. Non sono accettabili sia l’atteggiamento denigratorio nei confronti dell’emittente Canale 21 sia la frase rivolta a Parlato che offende il nostro collega e limita la libertà di espressione del giornalista per una sua difesa d’ufficio dei napoletani. Tutti elementi deontologicamente molto gravi e inaccettabili in un paese democratico”.

