L'ingegnere aeronautico e Ad: "Abbiamo voluto raccontare quello che è successo in questi anni"

(LaPresse) In “Diario di volo” l’ingegnere aeronautico e amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, racconta un’esperienza di trasformazione digitale: il percorso che l’ha originata e quello che ha permesso di renderla concreta, dello scenario da cui è scaturita e di quello verso cui tende. Ogni capitolo prende le mosse da una parola chiave e prosegue con il racconto di un’esperienza diretta e delle conoscenze apprese lungo il percorso. Ogni parola ha scandito le tappe di questa lunga navigazione, la cui meta però non è un punto finale ma un continuo divenire. Esattamente come la trasformazione digitale. Nato a Torino, Paolo Gallo si è laureato in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Torino e successivamente ha conseguito un MBA presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino. Ha iniziato la sua carriera in Fiat Avio nel 1988, dove ha ricoperto diversi ruoli con crescenti responsabilità. Tra le tappe più importanti del suo percorso professionale figurano gli incarichi di Amministratore Delegato di Fiat Energia, veicolo attraverso il quale il Gruppo Fiat acquisisce Montedison; successivamente è stato Amministratore Delegato di Acea, una delle principali multiutility italiane quotata alla Borsa di Milano, e di Grandi Stazioni, di cui ha portato a termine la privatizzazione. È stato inoltre professore associato presso l’Università degli Studi di Torino e successivamente presso la Luiss Business School dove ha tenuto i corsi “Valutazioni economico-finanziarie di Investimenti Industriali”, “Energy Management” e più recentemente “Digital Re-engineering dei processi aziendali”.Nell’agosto del 2016 viene nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italgas, in concomitanza con il ritorno in Borsa della società. Nel giugno del 2021 ha presentato il nuovo piano strategico 2021-2027 del Gruppo Italgas, che prevede investimenti per 7,9 miliardi di euro per l’estensione e il repurposing della rete, nonché il completamento del percorso di trasformazione digitale.

