'Quadrare i conti. Manuale di economia per le famiglie', un libro che spiega l'economia in modo pop

Un “manuale di economia per le famiglie”. O meglio, “l’economia al servizio delle famiglie”. E’ così che Monica Setta, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva descrive il suo libro ‘Quadrare i conti. Manuale di economia per le famiglie’, in vendita nelle librerie e online dallo scorso 8 aprile per Rai Libri. “Sono delle istruzioni pratiche – spiega a LaPresse – alle famiglie che in questo momento di pandemia hanno avuto problemi: i redditi sono calati al livello peggiore degli ultimi 20 anni, c’è una crisi economica fortissima. Le famiglie possono trovare spunto all’interno del libro per risparmiare”. Il libro presenta un’ampia sezione dedicata al risparmio, dalle bollette, alla spesa, a altro e poi “siccome siamo un popolo che proprio nella pandemia ha dimostrato di essere abbastanza ‘formica’, perché il risparmio si è triplicato tra il primo e secondo lockdown, do anche dei consigli di investimento”.

Il consiglio chiave per un buon risparmiatore/investitore, secondo Setta, è la pazienza: “Dico sempre quello che ho tratto da un multimiliardario come Warren Buffett: siate calmi. Il mercato all’inizio può essere illusorio, lo abbiamo visto con le bolle speculative. Ci sono spesso prezzi che non corrispondono al valore reale del bene. Spesso gli italiani cadono vittima di facili innamoramenti. Quando vedono una che piace loro sono pronti ad acquistarla a qualsiasi prezzo. No, bisogna essere razionali e soprattutto un po’ freddi, non agire mai di pancia. In economia è fondamentale analizzare tutti i pro e tutti i contro”.

Nel libro – che spiega in modo ‘pop’ moltissimi concetti non sempre di facile intuizione – non c’è spazio per i bitcoin, le criptovalute più note al grande pubblico. “E’ l’unico settore che volutamente non è stato inserito, perché non c’è mai stata da parte del nostro pubblico una domanda in questo senso. Ma molto probabilmente aggiungeremo un capitolo dedicato a questo aspetto in una futura pubblicazione”. Intanto il libro sta andando molto bene e per questo “si pensa già a una ristampa”.

