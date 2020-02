Nexi, utile +18,7% nel 2019 a 222,7 mln, ricavi +7,1%

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Nexi chiude il 2019 con un utile di pertinenza del gruppo normalizzato di 222,7 milioni di euro, in aumento del 18,7% da 187,7 milioni di un anno prima, con ricavi a 984 milioni di euro, in aumento del 7,1% al metto di contratti di rivendita hardware a zero margine, o del 5,7% su base nominale. Lo si legge in una nota del gruppo dei pagamenti digitali, che sottolinea che i risultati sono superiori alla guidance annunciata al momento dall'Ipo a Piazza Affari.

