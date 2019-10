Landini a Conte: Governo apra confronto su tutti i temi di legislatura

di abf

Roma, 24 ott. (LaPresse) - "Al Governo e al premier Conte chiediamo di avviare con Cgil, Cisl e Uil una serie di confronti, così come si sono impegnati a fare. Per noi non c'è da discutere solo della legge di stabilità, che comunque va discussa e su alcuni punti possibilmente anche migliorata, ma c'è da discutere già adesso cosa farà questo governo nei prossimi tre anni". Così Maurizio Landini in merito alla lettera che i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Per questo - sottolinea il leader della Cgil - serve attivare da subito un tavolo che discuta di riforma fiscale. Il taglio al cuneo fiscale è importante per i lavoratori, ma è solo l'inizio: c'è bisogno di fare una vera riforma che vada dall'Iva, all'Irpef alle detrazioni. È necessaria una vera lotta all'evasione fiscale, facendo molto di più rispetto a quello che è stato fatto finora, anche su questo tema serve aprire un tavolo di confronto".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata