Coronavirus, Volkswagen brucia 2,2mld settimana: possibili tagli

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Volkswagen potrebbe dover tagliare posti di lavoro se la pandemia di coronavirus non verrà tenuta sotto controllo dal momento che la casa d'auto tedesca spende circa 2,2 miliardi di euro alla settimana. E' quanto ha dichiarato l'amministratore delegato Herbert Diess al canale televisivo tedesco Zdf. Il ceo ha detto che la società tedesca - che impiega circa 671.000 persone in tutto il mondo - non stava effettuando vendite al di fuori della Cina e stava cercando un modo per riprendere la produzione altrove, senza mettere in pericolo il personale. "Dobbiamo ripensare la produzione. La disciplina che avevamo in Cina non abbiamo ancora nelle nostre sedi tedesche", ha detto Diess. "Solo se noi - come la Cina, la Corea o altri stati asiatici - riusciremo a controllare il problema, avremo la possibilità di superare la crisi senza perdite di posti di lavoro. Richiede un intervento molto acuto", ha sottolineato il ceo.

