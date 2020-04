Coronavirus, da Bce nuove misure a supporto prestiti banche

di fct

Milano, 7 apr. (LaPresse) - La Banca centrale europea ha adottato un pacchetto di misure temporanee di allentamento delle garanzie per facilitare la disponibilità da parte delle controparti dell'Eurosistema di garanzie idonee a partecipare a operazioni di finanziamento, come le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Tltro-III ). Lo comunica la Bce in una nota, spiegando che il pacchetto di misure "è complementare ad altre misure recentemente annunciate dalla Bce, tra cui ulteriori operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (Ltro) e il programma di acquisto di emergenza pandemica (Pepp)", in risposta "all'emergenza coronavirus". Le misure supportano l'erogazione di prestiti bancari, in particolare "allentando le condizioni alle quali i crediti sono accettati come garanzia", sottolinea Francoforte.

