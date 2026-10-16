Università, alla Bicocca Career Day per le Pa ed enti del terzo settore

Un evento per far conoscere agli studenti la realtà delle pubbliche amministrazioni e degli enti del terzo settore e avvicinarli alle opportunità di stage e lavoro in questo settore. Una serie di incontri per diffondere storie e conoscenze utili a farsi un’idea di valore pubblico come collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Un’occasione unica per consolidare una comunità di persone con una visione condivisa e motivate a cambiare la società. Torna all’Università di Milano-Bicocca, mercoledì 21 ottobre dalle 10 alle 16.30, il Festival del Valore Pubblico, giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata alle P.A. e agli enti del terzo settore, articolata in una sessione unica, a cui seguirà un monologo teatrale. Nel pomeriggio, i lavori riprenderanno con una serie di incontri tenuti in parallelo. Nello specifico: Dalle 10 alle 12.30, in aula U6-6, nella sessione unica si succederanno esperti e rappresentanti del mondo delle amministrazioni e degli enti del terzo settore volti a far conoscere temi e problemi connessi alla creazione di valore pubblico.

Ai saluti del rettore di Milano-Bicocca, Marco Emilio Orlandi, seguiranno gli interventi “Dal PPP al 5P: Gari’s Growth, comunità e capitale privato per creare valore pubblico” (ospiti Maurizio Barile, presidente A.C. Garibaldina 1932, e Antonio Campagnoli, presidente WeCrowdCommunity), “Comunità energetiche rinnovabili e territorio: l’esperienza della CER AIOS nei Comuni del Vercellese” (con Angela Faliero, responsabile Settore Concessioni, energia e ambiente, e Alessandro Bosio, responsabile Unità operativa Concessioni e fonti rinnovabili) e infine “Territori che abilitano: lavoro sociale, reti e valore pubblico” (interviene Virginio Brivio, presidente Impresa sociale consorzio Girasole). Alle 12.30, in Aula Magna, Mattia Archinito, detenuto all’ergastolo nel carcere di Bollate, interpreterà il suo monologo autobiografico “Attraverso la mia ombra”, per la regia di Serena Andreani. Un viaggio interiore profondo tra le mura mentali e fisiche del carcere, che affronta i temi dell’errore, della responsabilità, del senso di giustizia/vendetta e della concreta possibilità di cambiamento e riscatto (qui la locandina, qui il modulo per partecipare, invece a questo link la sinossi del monologo). Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, in diverse aule dell’Edificio U6 “Agorà”, si terranno i seguenti panel tematici: “Dentro e fuori dal carcere: un lavoro di rete”, “Open Government Data. Conoscere la Società attraverso i Dati della Pubblica Amministrazione”, “Dalla prevenzione al risarcimento: percorsi di tutela della salute nei contesti lavorativi”, “L’università tra trasformazione e valore pubblico: prospettive interdisciplinari”, “Politiche e occasioni di sviluppo territoriale: prospettive interdisciplinari e comparate”, “Ripensare all’abitare: tra diritto, welfare e sviluppo territoriale”, “La cura che produce valore. Reti collaborative, lavoro sociale e territorio”. Infine, l’Università di Milano-Bicocca promuove il CareerDay – Proud to be good: un evento unico nel suo genere, che consente l’incontro e il dialogo tra gli studenti e i laureati e le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo settore che ricercano personale qualificato per opportunità di stage e lavoro. Gli stand si trovano al piano terra dell’edificio U6 Agorà, in prossimità dell’Aula Magna.