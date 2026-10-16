Btp Valore, le cedole del primo e secondo anno al 3,70%. Terzo e quarto al 4,10%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i tassi cedolari minimi garantiti del primo collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme, in programma da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, e riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali o affini, ovvero il cosiddetto mercato retail. Il BTP Valore con cedole trimestrali, contraddistinto dal codice ISIN IT0005735201, avrà tassi crescenti secondo il seguente schema, cosiddetto “step-up”:3,70% per il 1° e 2° anno, 4,10% per il 3° e 4° anno, 4,70% per il 5° anno.BTP Valore Insieme, contraddistinto dal codice ISIN IT0005735227, con unica cedola alla scadenza, avrà un tasso minimo garantito del 22,25% corrisposto alla fine dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito.I tassi comunicati oggi rappresentano un minimo garantito, in quanto potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

BTP Valore e BTP Valore Insieme potranno essere sottoscritti congiuntamente o separatamente

BTP Valore e BTP Valore Insieme potranno essere sottoscritti congiuntamente o separatamente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.I titoli saranno collocati sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza commissioni né vincoli, e potranno essere ceduti del tutto o in parte durante i 5 anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell’intero capitale investito.Prevista la consueta tassazione agevolata sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%, nonché l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio.L’investimento minimo, per entrambi i BTP Valore, è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l’emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa consultabile sul sito del MEF e del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.