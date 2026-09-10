Crédit Agricole Italia e Jakala lanciano CA Club

Crédit Agricole Italia e Jakala annunciano il lancio di CA Club, la nuova piattaforma digitale di engagement e loyalty integrata nell’App Crédit Agricole Italia e progettata per offrire ai clienti un ecosistema di vantaggi, iniziative promozionali ed esperienze dedicate. Il catalogo offre una selezione in continua evoluzione di esperienze e prodotti dei migliori brand, che spaziano dal tempo libero al benessere, fino al lifestyle e alla tecnologia.

L’iniziativa nasce in un contesto in cui il settore bancario sta ampliando il proprio perimetro oltre l’offerta di servizi finanziari tradizionali. In uno scenario caratterizzato da una crescente digitalizzazione della relazione con il cliente e da aspettative sempre più elevate in termini di personalizzazione, Crédit Agricole Italia ha scelto di investire in ambito engagement e loyalty per incentivare l’utilizzo dei propri canali digitali e rispondere con precisione ancora maggiore alle esigenze dei propri clienti.

Un unico hub digitale per la fidelizzazione

La prima release della piattaforma, disponibile dal 6 luglio, introduce un modulo di Digital Wallet che offre agli utenti l’accesso a un portafoglio di vantaggi attivabili su una selezione di partner appartenenti a diversi settori. L’offerta è organizzata in cicli quadrimestrali, con un aggiornamento periodico dei partner coinvolti per garantire un’esperienza sempre dinamica e allineata ai bisogni dei clienti.

L’architettura della piattaforma è stata progettata per favorire un progressivo ampliamento del network di convenzioni e vantaggi, includendo nel tempo anche le aziende clienti del Gruppo Crédit Agricole Italia interessate a proporre offerte dedicate.

Lo sviluppo della piattaforma proseguirà nei prossimi mesi con l’introduzione di nuove funzionalità, tra cui iniziative a premio associate a specifici comportamenti e interazioni degli utenti.

Per una loyalty integrata nell’esperienza bancaria di ogni giorno

La piattaforma rappresenta un punto di svolta rispetto alle precedenti iniziative della banca, poiché introduce un modello solido e continuativo di engagement in grado di accompagnare il cliente lungo tutta la relazione con l’istituto.

«CA Club rappresenta un fondamentale cambio di passo nel percorso di evoluzione della nostra esperienza digitale», dichiara Andrea Biondi, Head of Digital Channels, Crédit Agricole Italia. «Vogliamo andare oltre il concetto classico di servizio bancario, offrendo ai nostri clienti un punto di riferimento quotidiano che genera valore reale e immediato, integrato perfettamente nell’app che utilizzano ogni giorno».

Jakala: il partner strategico per la progettazione dell’ecosistema

Per la realizzazione di CA Club, Crédit Agricole Italia si è affidata a Jakala, che ha seguito l’intero percorso di progettazione della piattaforma: dalla definizione del modello di engagement e loyalty alla progettazione della customer experience, dallo sviluppo tecnologico alla gestione operativa dell’iniziativa, fino alla costruzione del network di partner coinvolti.

«Nel settore bancario, la loyalty si costruisce con la rilevanza. CA Club nasce da questa convinzione: un ecosistema digitale che trasforma ogni interazione in valore concreto per il cliente, radicato nell’esperienza quotidiana con la banca», afferma Amedeo Guffanti, Global Managing Director della Business Line Activation di Jakala. «Per Jakala, questo progetto rappresenta il modello di come l’engagement del futuro deve essere progettato: integrato, scalabile, misurabile.».

Crédit Agricole Italia e Jakala pongono così le basi per un modello evoluto di loyalty nel settore bancario, in cui vantaggi, servizi e interazioni convergono in un’esperienza digitale unificata e orientata alla relazione.