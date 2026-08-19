Unitree, debutto record in Borsa per l’azienda cinese che produce robot umanoidi

Le azioni di Unitree, uno dei maggiori produttori cinesi di robot umanoidi, sono balzate fino al 629% nel loro debutto sul mercato azionario mercoledì a Shanghai. L’azienda, fondata nel 2016 dall’imprenditore Wang Xingxing nel polo tecnologico cinese orientale di Hangzhou, ha raccolto circa 6,1 miliardi di yuan (904 milioni di dollari) con la quotazione sul mercato STAR della Borsa di Shanghai. Le azioni sono state offerte a 150,80 yuan (22,36 dollari) ciascuna. A metà giornata, i titoli erano ancora in rialzo di quasi il 500%.

Unitree e suoi robot: da Superman all’assistente domestico

Unitree è sostenuta dalle politiche governative cinesi e da solide catene di approvvigionamento, fa sapere Borsa Italiana sul suo sito. Il governo di Pechino, infatti, da anni ha fatto della robotica un settore strategico a livello nazionale e internazionale. Qualche giorno fa, inoltre, la società ha presentato “Superman”, un nuovo robot che “supera i limiti dell’umanità”. E’ capace di saltare in alto da fermo per due metri e di raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Questa nuova macchina, si legge sui social di Unitree, “è in fase di sviluppo da poco più di tre mesi e presenta un ampio margine di miglioramento”.

Unitree New Robot Preview: “Superman” Breaking the Limits of Humanity🥳

Standing high jump 2 m, top speed 12.66 m/s (0.85 m leg length)

Surpassing the standing high jump and running speed records of all humans around the world

This new machine has only been in development for a… pic.twitter.com/12i80ITU6p — Unitree (@UnitreeRobotics) August 17, 2026

Lo scorso mese avevano mostrano un altro modello di robot, UnifoLM-OminiA-0.3, in grado di svolgere autonomamente diverse attività di assistenza domestica e dotato di comprensione interattiva.