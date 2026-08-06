Generali, utile netto primo semestre sale a 2,54 miliardi (+13,7%)

L’utile netto normalizzato del Gruppo Generali “è in forte crescita a 2,543 miliardi (+13,7%) grazie all’eccellente performance operativa del Gruppo. Il risultato netto cresce significativamente a 2,538 mld (+17,9%)”. Così Generali in una nota sui risultati finanziari del primo semestre dell’anno.

Donnet: “Eccellenti risultati, focalizzati su obiettivi piano”

“Gli eccellenti risultati del Gruppo dimostrano l’ottimo progresso del nostro piano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, grazie alla performance molto solida di tutti i segmenti. Nel business assicurativo, Vita e Danni proseguono nella solida traiettoria di sviluppo del risultato operativo e della redditività tecnica, nonostante un maggiore impatto delle catastrofi naturali”. Lo dice il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, in una nota sui risultati finanziari del primo semestre dell’anno.

“La nostra piattaforma di Asset Management – afferma Donnet -continua ad ampliare il portafoglio di clienti terzi, mentre Banca Generali conferma ancora una volta il successo del proprio modello di business. Questa performance riflette l’impegno di tutti i nostri colleghi e della nostra rete distributiva. Continueremo insieme a tutti loro a perseguire l’eccellenza nelle relazioni con i clienti, nelle competenze core e nel modello operativo del Gruppo, facendo leva sull’AI e sull’uso dei dati e con un forte focus sulla sostenibilità. Proseguiremo in questo percorso positivo che ha alla base costanza, disciplina e una visione di lungo termine, restando fortemente focalizzati sul raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del nostro piano e sulla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”.

“Tuteleremo l’integrità del Gruppo”

“Tuteleremo con determinazione l’integrità del Gruppo. Generali continua a mantenere un approccio coerente, orientando sempre le sue scelte nell’esclusivo interesse dei suoi stakeholder e massimizzando il valore per i suoi azionisti”. Così il Ceo di Generali, Philippe Donnet, in una call con la stampa. Generali – ha evidenziato Donnet -offre “prodotti e servizi di eccellenza” e “una rete distributiva unica e di grande valore”, “siamo profondamente radicati nel tessuto economico del Paese e contribuiamo alla sua crescita, creando al contempo ‘stand alone’ valore sostenibile e ricorrente per i nostri azionisti. Al fine di tutelare l’indipendenza e l’integrità del gruppo tutte le implicazioni per il nostro business e per il contesto competitivo in cui operiamo devono essere valutate con la massima attenzione e cura, anche da parte di tutte le autorità competenti italiane ed europee”.

“I risultati ottenuti nel primo semestre di quest’anno ci consentiranno di raggiungere il target del 2027“, ha aggiunto.