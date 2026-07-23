Stellantis, Filosa da Lula: “Storia di successo italiano in Brasile da 50 anni”

Il ceo di Stellantis Antonio Filosa ha incontrato il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, in occasione del 50esimo anniversario di Fiat in Brasile.

Nel suo primo incontro con il presidente Lula in qualità di amministratore delegato di Stellantis, Filosa ha ripercorso lo straordinario percorso di Fiat in Brasile e ha ribadito l’impegno a lungo termine di Stellantis nei confronti di uno dei suoi mercati più strategici a livello mondiale. “Con il Presidente Lula abbiamo celebrato la straordinaria storia di successo di una grande azienda italiana che ha scelto il Brasile per localizzare la propria produzione, investire e crescere insieme al Paese, creando occupazione e realizzando investimenti di qualità lungo un percorso durato cinque decenni”, ha affermato Filosa, “è stato un incontro cordiale e costruttivo, durante il quale il Presidente Lula ha riconosciuto il contributo determinante di Fiat allo sviluppo industriale del Brasile e la forza dell’intero settore automobilistico nazionale”.

I piani di crescita

Filosa, rende noto Stellantis, ha inoltre aggiornato il presidente Lula, il vicepresidente Geraldo Alckmin e i ministri Miriam Belchior (Capo di Gabinetto), Dario Durigan (Finanze) e Marcio Elias Rosa (Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi) sui piani di crescita di Stellantis per il Brasile. La discussione ha riguardato anche il lancio della nuova Fiat Argo X, il primo veicolo che verrà prodotto presso il Betim Automotive Hub nell’ambito del piano di investimenti di Stellantis da 32 miliardi di real per il Sudamerica fino al 2030, di cui 14 miliardi destinati a Betim.



Fiat celebra il 50esimo anniversario in Brasile da una posizione di leadership assoluta sul mercato, costruita attraverso decenni di innovazione, produzione locale e un rapporto di grande vicinanza con i clienti brasiliani. Il marchio si avvia infatti a confermare per il sesto anno consecutivo la propria leadership sul mercato automobilistico del Paese, mentre Fiat Strada si conferma il veicolo più venduto in Brasile per il sesto anno consecutivo. Oggi il 20% del mercato complessivo e il 50% nel segmento dei pickup in Brasile è a marchio Fiat, a testimonianza della leadership consolidata del brand in uno dei mercati automobilistici più importanti al mondo.