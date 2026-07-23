Banca Centrale Europea presenta le nuove banconote in Euro: i bozzetti delle proposte e come si vota

La Banca centrale europea (Bce) ha presentato i dieci bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro e ha lanciato una consultazione pubblica online aperta fino al 21 settembre. Lo comunica la Bce, spiegando che le proposte sono basate su due temi – ‘Cultura europea’ e ‘Fiumi e uccelli’ – e sui relativi motivi grafici. Il Consiglio direttivo dovrebbe selezionare il progetto definitivo entro la fine dell’anno, sulla base delle valutazioni della giuria del concorso, di un’analisi tecnica e dei risultati di due sondaggi, uno aperto ai cittadini e uno condotto su un campione rappresentativo dell’area euro. La nuova serie sarà poi sottoposta a ulteriori sviluppi e test prima della produzione e entrerà in circolazione negli anni successivi. Le attuali banconote manterranno il loro valore e continueranno a circolare insieme a quelle nuove.

Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner sono i protagonisti di uno dei due temi finalisti scelti dalla Banca centrale europea (Bce) per la nuova serie di banconote in euro. Il tema ‘Cultura europea’ abbina ciascuno dei sei tagli a una figura simbolo della cultura e della storia europea, affiancata sul retro da luoghi e spazi dedicati alla cultura, come biblioteche, musei, scuole, festival musicali e piazze pubbliche. L’altro tema finalista, ‘Fiumi e uccelli’, raffigura invece paesaggi fluviali europei e diverse specie di uccelli, mentre sul retro delle banconote compaiono le principali istituzioni dell’Unione europea, tra cui il Parlamento europeo, la Commissione europea e la Banca centrale europea. I cittadini potranno esprimere la propria preferenza attraverso il sondaggio online della Bce aperto fino al 21 settembre.

Lagarde: “Rafforzeranno identità condivisa europea”

“Le banconote in euro sono più di un mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa. Attraverso design che uniscono bellezza e significato, rafforzeranno la nostra identità condivisa”. Lo afferma la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in occasione della presentazione dei dieci bozzetti finalisti per la nuova serie di banconote in euro. Secondo la Bce, la riprogettazione delle banconote in euro punta a mantenere il contante un mezzo di pagamento sicuro, efficiente e accessibile, preservando la libertà dei cittadini di scegliere come pagare. La banca centrale spiega che la nuova serie incorporerà caratteristiche di sicurezza più avanzate per contrastare la contraffazione e migliorare l’autenticazione e l’accessibilità, anche per le persone con disabilità visive. La Bce punta inoltre a ridurre l’impatto ambientale delle banconote aumentando la loro durata e utilizzando materiali e processi produttivi più sostenibili.