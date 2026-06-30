Italia-Croazia: scambio commerciale in crescita del 3,2% nel 2025

“Sto visitando, sin dal mio arrivo due anni fa a Zagabria, le imprese italiane basate su tutto il territorio della Croazia per conoscere le diverse esperienze imprenditoriali e fare una mappatura aggiornata. Posso affermare che chi ha compiuto investimenti produttivi non si è pentito e prosegue l’attività con soddisfazione”. Così Paolo Trichilo, dal 2024 ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di Croazia, in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di tribuna politica ed economica’.

“L’andamento dello scambio che a fine 2025 si è attestato a quasi 8,5 miliardi di euro, pari al 3,2% in più rispetto al 2024 – prosegue Trichilo – conferma l’Italia come secondo partner commerciale della Croazia e tra i principali investitori”.

La Croazia – osserva ancora Trichilo – “continua a rappresentare una destinazione di interesse per le imprese italiane. Attualmente le nostre aziende, oltre 300 a capitale italiano o misto, sono presenti in settori di punta dell’economia croata, a cominciare dal settore bancario, nel quale la quota di mercato complessiva italiana è pari quasi al 50%”.