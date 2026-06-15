Accordo Usa-Iran, petrolio in calo dopo l’intesa. Festeggiano le Borse mondiali

Gli effetti immediati dell’accordo tra Stati Uniti e Iran si vedono già sul petrolio e sulle Borse mondiali. Il prezzo del greggio è sceso di 3,45 dollari fin dalle prime ore di contrattazione. Il valore del Petrolio Brent, il riferimento internazionale, è sceso fino a toccare gli 83,88 dollari al barile. Il prezzo del greggio statunitense ha perso 3,95 dollari, attestandosi a 80,93 dollari. Potrebbero volerci però mesi prima che i prezzi si stabilizzino, dopo che le perturbazioni causate dalla guerra ne hanno provocato un’impennata, spingendo al rialzo i costi della benzina e di molti altri prodotti.

Anche i futures petroliferi registrano un calo. Le quotazioni dei contratti sul West Texas Intermediate si attestano a 80,03 dollari al barile, cedendo il 5,71%, mentre quelle dei contratti sul Brent cedono il 5,02% a 82,9 dollari al barile.

La risposta delle Borse all’accordo

In Asia i prezzi delle azioni sono schizzati alle stelle dopo l’annuncio dell’accordo, che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e la fine del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La Borsa di Tokyo ha chiuso in fortissimo rialzo, con l’indice Nikkei galvanizzato: 69.317,5 i punti alla chiusura della seduta, in aumento del 4,99%. I future sull’S&P 500 sono saliti dell’1% e quelli sul Dow Jones Industrial Average dello 0,8%, preannunciando guadagni iniziali per Wall Street.

In Europa, l’apertura di questa mattina ha visto un generalizzato rialzo di tutte le Borse. Francoforte guadagna l’1,82%, Londra lo 0,77%, Parigi l’1,66%. Bene anche Madrid (+1,74%), Zurigo (+1,04%) e Amsterdam (+0,64%). A Milano, il Ftse Mib si attesta a +1,47%, a 52.263,6 punti. In rialzo Stellantis (+5,36%), Buzzi (+4,55%), Ferrari (+4,32%) e Brunello Cucinelli (+4,19%). In calo invece Eni (-4,07%), Tenaris (-2,29%), Saipem (-2,25%) e Leonardo (-0,75%).