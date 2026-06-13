Divella risponde dopo esposto all’Antitrust: “Vicenda conclusa da 6 anni”

A 24 ore dall’esposto che Codacons e Adusbef hanno presentato all’Antitrust, Divella non ci sta e risponde. “La vicenda per l’azienda si è ampiamente, definitivamente e positivamente conclusa da oltre 6 anni, senza avere ulteriori e successivi strascichi legali o di altra natura”, si legge in una nota diffusa dall’impresa che produce pasta secca.

Divella intende “fare chiarezza, con la massima serenità e trasparenza, a tutela dei consumatori e della propria storia industriale e famigliare” e “le questioni sollevate risalgono a un procedimento dinanzi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) del 2020, rivolto anche ad altri marchi, riguardanti una diversità di interpretazione tecnica sulla chiarezza informativa delle confezioni di pasta, relativa alla provenienza dei grani utilizzati”.

“Divella – aggiunge la nota – ribadisce di aver adempiuto integralmente a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa di settore eurounitaria e nazionale e dagli impegni assunti con Agcm, operando nel pieno rispetto delle norme sulla concorrenza e, soprattutto, a tutela del fondamentale diritto all’informazione del consumatore”. L’azienda conclude affermando che “continuerà a tutelare con fermezza l’integrità del proprio marchio, il lavoro di centinaia di collaboratori infaticabili e la fiducia di milioni di famiglie che ogni giorno scelgono i nostri prodotti, confidando pienamente nell’operato dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.