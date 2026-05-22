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venerdì 22 maggio 2026

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Spotify annuncia un accordo con Universal per ‘fare musica’

Spotify annuncia un accordo con Universal per ‘fare musica’
Tommaso Tetro
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Si potranno creare cover e remix con l’intelligenza artificiale, “tecnologia rivoluzionaria” aprirà a nuove entrate aggiuntive per artisti e cantautori.

Spotify annuncia un accordo con Universal music per ‘fare musica’. Si tratta in realtà di più accordi di licenza “senza precedenti” relativi alla musica registrata e all’editoria musicale che consentono a Spotify di lanciare un nuovo strumento con cui “i fan potranno creare cover e remix delle loro canzoni preferite”.

“Questo strumento rivoluzionario – osserva Spotify – sarà basato su una tecnologia di AI generativa che aprirà ulteriori flussi di entrate e nuovi modi per favorire la scoperta di nuovi talenti. Introduce un modello di creazione in cui artisti e cantautori possono condividere direttamente il valore generato attraverso cover e remix su licenza basati sull’AI sulla piattaforma Spotify“.

Il nuovo strumento “sarà lanciato come add-on a pagamento per gli utenti Spotify premium e creerà una fonte di reddito aggiuntiva per artisti e cantautori, oltre a ciò che già guadagnano su Spotify“.

“Risolvere i problemi più complessi nel mondo della musica è ciò che fa Spotify, e le cover e i remix realizzati dai fan sono il prossimo passo – dichiara Alex Norström, co-ceo di Spotify – quello che stiamo costruendo si basa sul consenso, sul riconoscimento e sul compenso per gli artisti e gli autori che partecipano. Attraverso ogni trasformazione tecnologica, abbiamo lavorato insieme a Sir Lucian e al suo team per far evolvere l’ecosistema musicale in un’esperienza più ricca e vantaggiosa per i fan e in un risultato più gratificante per artisti e autori”.

“Le innovazioni più preziose nel settore musicale avvicinano sempre di più artisti e fan – dice sir Lucian Grainge, presidente e ceo di Universal music – questo principio è al centro di questa iniziativa pionieristica basata sull’intelligenza artificiale dedicata ai superfan, progettata per sostenere l’arte umana, approfondire le relazioni con i fan e creare ulteriori opportunità di guadagno per artisti e autori. Basandoci sulla nostra lunga esperienza nel guidare il settore attraverso i cambiamenti tecnologici e collaborando con Alex, Gustav, Daniel e il team di Spotify, questa iniziativa è fortemente incentrata sugli artisti, radicata in un’AI responsabile e stimolerà la crescita dell’intero ecosistema”.

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