Spotify annuncia un accordo con Universal per ‘fare musica’

Spotify annuncia un accordo con Universal music per ‘fare musica’. Si tratta in realtà di più accordi di licenza “senza precedenti” relativi alla musica registrata e all’editoria musicale che consentono a Spotify di lanciare un nuovo strumento con cui “i fan potranno creare cover e remix delle loro canzoni preferite”.

“Questo strumento rivoluzionario – osserva Spotify – sarà basato su una tecnologia di AI generativa che aprirà ulteriori flussi di entrate e nuovi modi per favorire la scoperta di nuovi talenti. Introduce un modello di creazione in cui artisti e cantautori possono condividere direttamente il valore generato attraverso cover e remix su licenza basati sull’AI sulla piattaforma Spotify“.

Il nuovo strumento “sarà lanciato come add-on a pagamento per gli utenti Spotify premium e creerà una fonte di reddito aggiuntiva per artisti e cantautori, oltre a ciò che già guadagnano su Spotify“.

“Risolvere i problemi più complessi nel mondo della musica è ciò che fa Spotify, e le cover e i remix realizzati dai fan sono il prossimo passo – dichiara Alex Norström, co-ceo di Spotify – quello che stiamo costruendo si basa sul consenso, sul riconoscimento e sul compenso per gli artisti e gli autori che partecipano. Attraverso ogni trasformazione tecnologica, abbiamo lavorato insieme a Sir Lucian e al suo team per far evolvere l’ecosistema musicale in un’esperienza più ricca e vantaggiosa per i fan e in un risultato più gratificante per artisti e autori”.

“Le innovazioni più preziose nel settore musicale avvicinano sempre di più artisti e fan – dice sir Lucian Grainge, presidente e ceo di Universal music – questo principio è al centro di questa iniziativa pionieristica basata sull’intelligenza artificiale dedicata ai superfan, progettata per sostenere l’arte umana, approfondire le relazioni con i fan e creare ulteriori opportunità di guadagno per artisti e autori. Basandoci sulla nostra lunga esperienza nel guidare il settore attraverso i cambiamenti tecnologici e collaborando con Alex, Gustav, Daniel e il team di Spotify, questa iniziativa è fortemente incentrata sugli artisti, radicata in un’AI responsabile e stimolerà la crescita dell’intero ecosistema”.