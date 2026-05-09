Festa della mamma 2026, ecco cosa regalano gli italiani

Sono fiori e piante i regali più scelti per la Festa della mamma 2026, preferiti da quasi un italiano su due (46%), nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi (19%). A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un’esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da una indagine on line della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.

Nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia, a partire da quello a Roma al Circo Massimo, sono previste iniziative dedicate per celebrare la festa con prodotti del territorio e momenti di condivisione, sottolinea Coldiretti. Tra le attività in programma ci sono degustazioni, proposte speciali a tema, consigli degli agricoltori per la scelta di fiori e piante e iniziative simboliche pensate per rendere omaggio a tutte le mamme.

La primavera, sottolinea Coldiretti, offre un’ampia varietà di fiori perfetti da regalare: ranuncoli, peonie, camomille, rose, fiordaliso, ortensie e limonium. Un ventaglio di possibilità che consente di personalizzare il dono in base ai gusti della propria mamma, scegliendo colori, profumi e composizioni sempre diverse.

Accanto ai fiori recisi, anche le piante ornamentali rappresentano una scelta molto diffusa per la Festa della mamma, a partire da gerani, dipladenie e petunie. Si tratta di un dono apprezzato per la sua durata nel tempo e per la capacità di arricchire gli spazi domestici, dal balcone al soggiorno. Dalle piante fiorite a quelle verdi, le possibilità sono molteplici e permettono di scegliere soluzioni adatte a ogni ambiente.

Coldiretti: “Acquistare fiori e piante di origine nazionale”

Il consiglio di Coldiretti è di acquistare fiori e piante di origine nazionale, anche direttamente dal produttore o nei mercati contadini di Campagna Amica, per essere sicuri di portare a casa un prodotto italiano al 100%, che sostiene i territori, l’ambiente e l’occupazione. A garantire la qualità del verde made in Italy è il lavoro delle migliaia di imprese florovivaistiche nazionali, impegnate ogni giorno nella valorizzazione delle produzioni locali.

L’attenzione al benessere e alla prevenzione è sempre più centrale anche nelle iniziative promosse sul territorio. In questo contesto si inserisce la Race for the Cure, la manifestazione organizzata da Komen Italia per la raccolta di fondi contro i tumori del seno, che si svolge nel week end a Roma e in altre città italiane. Per la ricorrenza, al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, in via di San Teodoro, tutte le mamme saranno omaggiate di un fiore, un gesto simbolico che unisce solidarietà, attenzione alla salute e valorizzazione del territorio.