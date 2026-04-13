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lunedì 13 aprile 2026

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Ambasciatrice di Svezia in Italia, condivisione dei valori per la cooperazione economica

Ambasciatrice di Svezia in Italia, condivisione dei valori per la cooperazione economica
L’Ambasciatrice Karin Höglund (foto credit: Kristian Pohl/Government offices of Sweden).
LaPresse
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La diplomatica Karin Höglund parla del rapporto con il nostro Paese in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di tribuna politica ed economica’.

”La condivisione di valori fondamentali è una leva strategica per la cooperazione economica”. Lo afferma l’ambasciatrice di Svezia in Italia, Karin Höglund, in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di tribuna politica ed economica’.

”La Svezia e l’Italia collaborano da secoli, e vedere da vicino questa partnership evolversi è davvero fonte di ispirazione – rileva Höglund – i nostri Paesi condividono valori fondamentali e numerose qualità e caratteristiche che danno un sostegno naturale alla cooperazione. Entrambe le nazioni sono potenze ingegneristiche ambiziose e innovative, ammirate a livello internazionale per i risultati nel campo delle soluzioni automotive e meccaniche. Condividiamo anche una grande forza nel settore farmaceutico, nella transizione verde e nelle industrie creative”.

”L’Italia è ancora più diversificata e complessa di quanto avessi compreso, il che rende il mio lavoro qui ancora più entusiasmante e stimolante – dice Höglund – la politica italiana ha molte sfaccettature ed è affascinante da seguire”.

”Le aziende svedesi hanno una presenza forte e in crescita in Italia, sostenuta dal ruolo dell’Italia come secondo maggiore produttore industriale d’Europa e dalla sua posizione strategica verso l’Europa meridionale, il Nord Africa e il Medio Oriente – prosegue Höglund – le imprese svedesi operano con successo in settori come manifattura, Ict, elettronica, automotive, sanità, life science e tecnologia ambientale”.

”L’interesse dell’Italia per la Svezia rimane forte e continua a crescere, in particolare nei settori dell’innovazione, della sostenibilità e delle partnership industriali – aggiunge l’ambasciatrice – grandi aziende italiane stanno collaborando attivamente con start-up, ambienti di ricerca e istituzioni svedesi per sviluppare nuove soluzioni sostenibili e digitali per il mercato svedese. Le imprese italiane partecipano regolarmente anche a eventi industriali in Svezia. La complementarità tra le nostre due economie crea una base molto solida per futuri investimenti italiani in Svezia”.

La transizione energetica – dichiara Höglund – è ”uno dei settori più dinamici per un approfondimento della cooperazione italo-svedese, guidata da obiettivi climatici condivisi e da punti di forza industriali complementari. I grandi programmi di investimento del NextGenerationEu in Italia, combinati con il vigoroso ecosistema dell’innovazione svedese, creano condizioni eccellenti per co-investimenti in smart grid, soluzioni per l’efficienza energetica, monitoraggio digitale, tecnologie per l’economia circolare ed elettrificazione. Esistono opportunità significative in aree quali tecnologie per le batterie, soluzioni a idrogeno e sistemi di energia rinnovabile”.

”L’Italia potrebbe trarre ispirazione dalla Svezia rafforzando ulteriormente un approccio di gender mainstreaming che integri l’uguaglianza di genere in tutte le fasi delle politiche pubbliche e dei processi decisionali – rileva Höglund parlando del fatto per esempio che nel suo Paese il 40% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne – in Svezia questo approccio è attuato attraverso strategie nazionali e Piani d’azione concreti all’interno delle agenzie governative”.

”Ciò potrebbe essere sostenuto anche da misure nel mercato del lavoro simili a quelle svedesi, dove congedi parentali gender neutral e servizi per l’infanzia accessibili contribuiscono a creare pari opportunità di carriera e a permettere a più donne di accedere a posizioni dirigenziali – conclude – alla base di tutto c’è comunque un framework coerente e di lungo periodo per l’uguaglianza di genere, che la Svezia ha costruito su un impegno politico costante e sul riconoscimento che l’uguaglianza non è solo un obiettivo sociale, ma anche un motore di crescita economica”.

L’ambasciatrice Höglund ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1992. È stata ambasciatrice di Svezia in Lettonia prima di assumere nel 2025 l’incarico in Italia. La diplomatica è rappresentante permanente presso le Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma.

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