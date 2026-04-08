Prezzo del petrolio, i future crollano del 6% dopo l’annuncio di Trump sulla tregua in Iran

I prezzi del petrolio sono crollati bruscamente nelle contrattazioni nella notte negli Stati Uniti, dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran. Lo riporta il New York Times. Il greggio West Texas Intermediate, il benchmark nazionale, è sceso di oltre il 9%, attestandosi intorno ai 102 dollari al barile. I future sull’indice azionario S&P 500, che offrono agli investitori la possibilità di scommettere sul mercato prima dell’apertura delle borse mercoledì, sono saliti dell’1,5%, dopo una giornata di scambi altalenanti che si è conclusa con l’indice in leggero rialzo.

Il calo si accentua

Successivamente future sul petrolio greggio statunitense hanno avuto un calo del 18% a circa 92,60 dollari, mentre i future sul Brent sono scesi di circa il 6% a 103,40 dollari. Entrambi i prezzi rimangono ben al di sopra dei livelli di inizio guerra. I future sull’indice S&P 500 sono saliti del 2,4%.

Greggio sotto i 100 dollari al barile

Il greggio di riferimento Usa è sceso di 16,84 dollari a 96,11 dollari al barile. Il Brent, lo standard internazionale, è sceso di 14,51 dollari a 94,76 dollari al barile. Gran parte dell’approvvigionamento mondiale di petrolio viene trasportato attraverso lo Stretto, compreso il petrolio destinato al Giappone, Paese povero di risorse. “L’umore rimane di cauto ottimismo piuttosto che di vera e propria celebrazione. Il cessate il fuoco dura solo due settimane e i mercati osserveranno attentamente per vedere se il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz si normalizzerà come promesso e se la fragile tregua potrà aprire la strada a un accordo di pace più duraturo”, ha affermato Tim Waterer, capo analista di mercato presso KCM Trade.

Borse, balzo dei mercati asiatici

Forte rialzo per i mercati azionari asiatici dopo il crollo dei prezzi del petrolio, in seguito all’annuncio dell’accordo fra Stati Uniti e Iran per una tregua di 2 settimane, che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz. Stamattina gli indici di riferimento hanno registrato un rialzo in Giappone, Australia, Corea del Sud e Cina. Nelle prime contrattazioni l’indice di riferimento giapponese Nikkei 225 ha guadagnato il 5,0% a 56.106,18, l’indice australiano S&P/ASX 200 è balzato del 2,6% a 8.952,30, il Kospi sudcoreano è salito del 5,9% a 5.819,97 e l’Hang Seng di Hong Kong è salito del 2,6% a 25.767,42, mentre lo Shanghai Composite ha guadagnato l’1,7% a 3.957,55.