Imprese, SBAM vince la gara per la comunicazione di Scrigno

Scrigno, azienda italiana leader nella produzione di porte e soluzioni per interni che integrano eccellenza tecnica, design e innovazione, affida a SBAM la gestione della comunicazione creativa del brand, con un focus strategico su social media, influencer marketing e sviluppo di contenuti capaci di rafforzare la presenza digitale del marchio e il suo tono di voce.

Nel corso del 2025 Scrigno ha inaugurato una nuova fase del proprio percorso evolutivo, segnando un cambio di passo nel racconto del brand e nella sua visione progettuale. Il nuovo claim “Evolving Spaces” sintetizza questa trasformazione: un posizionamento che interpreta lo spazio come organismo dinamico, in continua relazione con chi lo abita. In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con Elisa Ossino per la collezione Mappa Mundi, espressione di un dialogo sempre più stretto con il mondo dell’architettura e del design d’interni.

In questo contesto di rinnovamento strategico e identitario, SBAM, agenzia creativa super-powered by JAKALA, assume ora l’incarico di seguire l’intero perimetro della comunicazione, con l’obiettivo di tradurre e consolidare in modo coerente la nuova visione del brand.

“È un momento importante per la marca: vogliamo affermarci come riferimento nel panorama del design italiano, pur mantenendo salda la nostra autenticità industriale, la nostra versatilità e il saper fare. Abbiamo scelto SBAM soprattutto per la forte competenza dimostrata nell’ambito dell’influencer marketing, leva che pensiamo possa aiutarci in questo percorso, se attivata nella chiave corretta” – dichiara Laura Favretti, Chief Marketing Officer di Scrigno. “Di SBAM ci ha colpito l’approccio strutturato alla selezione dei creator, la cura nella costruzione delle narrazioni, la solidità del dato e la volontà di integrare influencer, contenuti e identità di brand in un’unica visione coerente”.