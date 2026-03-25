Marche, al via il progetto CreaImpresa

Ha preso il via, oggi, il progetto CreaImpresa. Un percorso pensato per accompagnare aspiranti imprenditrici e imprenditori nella trasformazione di un’idea in un’attività concreta. L’obiettivo comune è costruire un ponte tra cultura di impresa, hub per le persone e Regione Marche, chiamata a sostenere la nascita di nuove attività con politiche, misure e opportunità dedicate. Il progetto si articola in incontri dedicati a chi vuole avviare un’attività, con focus su passaggio dall’idea all’impresa, costruzione del progetto imprenditoriale, marketing e accesso al credito.

Le date degli incontri

Senigallia: 25 marzo, 1, 8 e 15 aprile;

Fabriano: 21, 28 aprile e 5 maggio;

Jesi: 6, 13, 20 e 24 maggio;

Ancona: 12, 19, 26 maggio e 3 giugno

Tutti presso l’Auditorium Venanzi di Ancona, in via Umana 1. Promozione di CNA Ancona insieme ai Centri per l’Impiego e all’interno del quadro di Marche Lavoro Formazione, rappresentano quindi un primo ingresso consapevole nel mondo dell’autoimpresa.

Le parole di Consoli

“I dati 2025 mostrano una rinnovata voglia di fare impresa nelle Marche (+397 aziende). Per questo abbiamo stanziato 7,6 milioni di euro per la formazione professionale e per garantire basi sicure per durare nel tempo. Messo in campo anche 900.000 euro per l’accesso al credito e due bandi da 7 milioni ciascuno per l’autoimprenditorialità e l’innovazione delle MPMI. A questi si aggiungono oltre 4 milioni per modernizzare i CPI della provincia e, da marzo 2026, la linea EU Blending (BEI) da 60 milioni per la transizione green e digitale delle imprese già strutturate. Solo questa alleanza tra istituzioni e categorie garantisce un futuro solido al nostro sistema economico”. Così l’assessore al Lavoro delle Marche Tiziano Consoli in conferenza.

Le parole di Dell’Orso

“Per CNA Ancona parlare di creazione d’impresa significa portare avanti un lavoro che dura da oltre vent’anni e che si collega direttamente alla nostra vocazione: accompagnare le persone verso il lavoro autonomo, l’impresa e i mestieri artigiani, tradizionali e tecnici. È un impegno che attraversa le scuole, i giovani, l’imprenditoria femminile e quella straniera, perché oggi costruire impresa vuol dire anche costruire inclusione, competenze e futuro. Vogliamo riconoscere alla Regione Marche il merito di aver garantito continuità, negli anni, alle misure di sostegno alle imprese, in un quadro che oggi mostra anche dati incoraggianti”. Così la presidente Monia Dell’Orso CNA Ancona.

Le parole di Santini

“L’autoimprenditorialità non può essere lasciata solo all’intuizione individuale. Servono competenze, metodo, accompagnamento e la capacità di orientarsi tra progetto d’impresa, marketing, accesso al credito, strumenti di sostegno e bandi. In questo quadro i corsi rappresentano un primo passo concreto, utile per dare forma alle idee e renderle più solide”. Così Massimiliano Santini, direttore Cna Ancona.

Le parole di Rocchi

“Grazie a questa sinergia, gli utenti possono beneficiare di un supporto più completo, che include approfondimenti sulla normativa di settore, aspetti fiscali e opportunità di incentivo, oltre allo sviluppo del business plan. Tali competenze si affiancano ai servizi di orientamento già erogati dagli sportelli per l’autoimpiego dei CPI, contribuendo ad aumentare le probabilità di successo delle nuove imprese, in particolare nel consolidamento della loro presenza nel tempo”. Così Massimo Rocchi, dirigente regionale Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complessa