Torna l’ecobonus, al via dal 18 marzo le prenotazioni per moto e motorini

Torna l’ecobonus. Al via il 18 marzo le prenotazioni per ciclomotori e motocicli. Dalle 12.00 di domani i concessionari potranno prenotare, tramite il portale dedicato ecobonus.mimit.gov.it, gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria Le (ciclomotori e motoveicoli a due, tre o quattro ruote).
Per l’incentivo la legge di Bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.
Il contributo – rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e – verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4mila euro.
La misura è gestita da Invitalia per conto del ministero delle Imprese e del made in Italy.