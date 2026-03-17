Mid & Small conference a Parigi: interesse investitori nonostante geopolitica

Parigi torna a essere punto di incontro tra aziende quotate italiane e investitori internazionali con la nuova edizione della Investor Conference ‘Mid & Small‘, l’evento che mette in contatto aziende quotate italiane e investitori istituzionali internazionali.

La Conference è organizzata da Virgilio ir, con la sponsorizzazione di Mediobanca, e la partnership di Barabino & Partners e CDR Communication.



Dopo le tappe consolidate di Milano e Londra,- sottolineano gli organizzatori in una nota – la conference torna a Parigi per la seconda volta, con numeri in crescita e 19 società partecipanti, rappresentative di diversi settori dell’economia italiana.

Nelle due giornate di evento sono stati organizzati 169 incontri tra aziende e investitori istituzionali, con una media di circa 8 meeting per società.

Lato buy-side, hanno partecipato 48 investitori in rappresentanza di 35 fondi, con una forte prevalenza di operatori locali: il 95% degli investitori proviene dalla Francia, mentre la restante quota include operatori da Italia, Germania, Lussemburgo e Svezia.

Pietro Barbi, AD di Virgilio ir, ha commentato: “Parigi rappresenta oggi una piazza di grande interesse per le società italiane e per il loro posizionamento internazionale. Pur essendo uno dei principali hub dei mercati finanziari europei, continua a dimostrare un forte interesse verso le mid e small cap italiane, per questo siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione registrata quest’anno.Abbiamo inoltre scelto di anticipare l’evento nel calendario per permettere alle aziende di presentarsi agli investitori con dati aggiornati e appena pubblicati relativi ai risultati del 2025. L’obiettivo è continuare a costruire una piattaforma europea per il dialogo tra aziende e investitori, consolidando e mettendo a sistema le tappe di Milano, Londra e Parigi”.

Alla ‘Mid & Small | Paris 2026 conference’, hanno aderito le società: Aeroporto di Bologna, Ariston Holding, Banca Ifis, Cyberoo, Equita Group, Esprinet, Eviso, Fae Technology, Fiera Milano, Garofalo Health Care, ICOP, IGD-SIIQ, Lu-Ve, Piquadro, Sanlorenzo, Tesmec, Unidata, Zignago Vetro.