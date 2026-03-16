Pasqua 2026: dagli aerei alle uova di cioccolata, festeggiare costa di più

Allarme rincari a Pasqua: a tre settimane dalla festività le associazioni dei consumatori segnalano la solita impennata del costo dei trasporti soprattutto dal Nord al Sud, mentre sugli scaffali aumentano i prezzi di prodotti tipici come uova e colombe. Secondo Assoutenti i prezzi minimi dei biglietti aerei da nord a sud Italia , se acquistati oggi, arrivano su alcune tratte a superare i 400 euro tra andata e ritorno: per esempio, partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, la spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria o 308 euro se si parte da Milano. Servono più di 320 euro per volare nelle stesse date verso Catania partendo da Torino, Firenze e Ancona. Tra i prezzi più alti anche la tratta Napoli-Olbia (310 euro), Verona-Catania (297 euro), Milano-Brindisi (296 euro), Milano-Catania (290 euro), Verona-Palermo (282 euro), Bologna-Reggio Calabria (281 euro). E le cifre non includono servizi aggiuntivi come il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, balzelli che fanno ulteriormente salire la spesa per i voli.

(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)





Treno o aereo le tariffe si impennano

Non va meglio sul fronte dei treni: un viaggio di sola andata, per esempio il 3 aprile su un treno alta velocità, acquistandolo oggi, costa almeno 185 euro per andare con Italo da Torino a Reggio Calabria, 175 euro partendo da Milano. Con Trenitalia servono 120 euro da Milano a Lecce, 116 euro da Torino a Bari, 96 euro da Venezia a Lecce, 92 euro da Genova a Salerno. A guardare il carrello della spesa è invece il Codacons, secondo cui le uova di cioccolato segnano aumenti dal sei al 10 percento. Al chilo infatti il prezzo di un uovo di cioccolato di marca industriale può arrivare a superare nel 2026 i 77 euro, contro i 70 euro dello scorso anno.

Le uova di cioccolato artigianali tra i 30 e i 40 euro

A seconda delle dimensioni, della marca e della linea prescelta (se per adulti o per bambini), il costo di un uovo di cioccolato venduto nelle catene della grande distribuzione va dai 7 fino ai 22 euro. Per quelle artigianali il prezzo medio varia tra i 30 e i 40 euro, mentre per le uova gourmet si arriva a superare anche i 100 euro a pezzo. Va meglio per le colombe: per quelle classiche i rincari rispetto allo scorso anno si attestano attorno al +3%, con i prezzi medi di quelle industriali che variano tra 5,40 e 15,90 euro. Quelle farcite invece costano di più: tra 8,50 e 19,90 euro. Gli aumenti delle classiche uova al cioccolato – denuncia il Codacons – si registrano nonostante le quotazioni del cacao siano sensibilmente diminuite: oggi il prezzo medio sui mercati è di circa 3.300 dollari la tonnellata, contro il record di 12mila dollari di fine 2024, mentre a marzo 2025, quindi un anno fa, le quotazioni erano attorno agli 8mila dollari la tonnellata, con un deprezzamento del -58% in 12 mesi.