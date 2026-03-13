Nautica, lo Yacht Club de Monaco adotta nuovi smorzatori di ormeggio ‘Seadamp’

Lo Yacht Club de Monaco ha dotato parte del suo porto turistico di un ammortizzatore di ormeggio idraulico di nuova generazione, progettato per migliorare comfort e sicurezza, in particolare durante i periodi invernali.

Il nuovo dispositivo, denominato “Seadamp”, è stato presentato dall’azienda italiana Seares, che negli ultimi anni ha partecipato al programma Monaco Smart Marina, appuntamento dello YCM che riunisce un ecosistema di imprenditori e startup nella ricerca di soluzioni innovative per promuovere lo sviluppo di porti turistici virtuosi.

Combinando prestazioni meccaniche e innovazione digitale, il sistema assorbe efficacemente l’energia generata dal moto ondoso e dal movimento dell’acqua, riducendo i picchi di carico dinamico e lo stress da fatica sulle cime di ormeggio fino al 90%. In porti turistici mediterranei comparabili, le installazioni di Seadamp hanno inoltre registrato circa il 50% in meno di movimento dei pontili e una riduzione del 45% delle accelerazioni misurate, migliorando significativamente il comfort a bordo in condizioni di mare mosso. Inoltre, il sistema è progettato per essere indipendente a livello energetico, convertendo il moto ondoso in energia elettrica per alimentare l’elettronica di bordo.

“Come Seares, lavorare a fianco dello Yacht Club de Monaco è una forte conferma dell’importanza della nostra tecnologia Seadamp”, afferma Giorgio Cucè, ceo di Seares. “Questa collaborazione ci consente di implementare e perfezionare ulteriormente soluzioni di ormeggio basate sui dati in uno dei porti turistici più esigenti e lungimiranti al mondo, migliorando la sicurezza, il comfort e le prestazioni ambientali per la nautica da diporto di oggi e di domani”.

Dotate di sensori, le unità Seadamp misurano costantemente i carichi su ogni linea di ormeggio e trasmettono i dati in tempo reale a una dashboard dedicata. Ciò consente il monitoraggio degli ormeggi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avvisi automatici al superamento di soglie preimpostate e la creazione di database storici che supportano una gestione più sostenibile e predittiva delle infrastrutture portuali.Con questa installazione, parte dell’iniziativa collettiva Monaco, Capital of Advanced Yachting, lo Yacht Club de Monaco ribadisce il suo impegno nel promuovere soluzioni avanzate che migliorino la sicurezza, il comfort e le prestazioni ambientali all’interno del suo porto turistico, in piena linea con la sua visione di un settore nautico più responsabile e lungimirante.