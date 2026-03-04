Mps, Lovaglio fuori dalla lista per il rinnovo del Cda

Per Mps si profila un colpo di scena. L’attuale ceo della Banca dei Monti dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio – secondo fonti finanziarie, dopo le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi – sarebbe fuori dalla lista per il rinnovo del Cda.
Il nome del ceo di Mps non è infatti presente nella short list che il Comitato nomine della banca senese proporrà al board nella riunione prevista per oggi pomeriggio. L’appuntamento sarà dedicato al rinnovo del Consiglio di amministrazione di Montepaschi, in vista dell’assemblea dei soci del 15 aprile.
Soltanto la settimana scorsa la presentazione dei risultati dell’anno scorso, e le indicazioni del nuovo Piano industriale, nonché le prossime mosse in seguito al completamento della fusione con Mediobanca. In quell’occasione Lovaglio aveva parlato della “costruzione di un gruppo solido” che “resisterà nel tempo”.