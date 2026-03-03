L’inflazione accelera all’1,6% a febbraio

L’inflazione accelera a febbraio, con un balzo all’1,6%. A dirlo è l’Istat con le stime preliminari, da cui si evince anche che il carrello della spesa supera il 2%.

Balzo dell’inflazione

A febbraio 2026 l’inflazione in Italia registra una sensibile accelerazione a +1,6% da +1% di gennaio. L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente della dinamica tendenziale dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, da +0,7% a +3%, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, da +3% a +4,9%, e degli alimentari non lavorati da +2,5% a +3,6%. Rallentano i prezzi degli alimentari lavorati (da +1,9% a +1,7%) e aumenta la flessione di quelli degli energetici, regolamentati (da -9,6% a -11,3%) e non regolamentati (da -5,9% a -6,2%).

Nel mese di febbraio – aggiunge l’Istat – l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, evidenzia una risalita (da +1,7% a +2,4%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +1,9% a +2,5%). A febbraio 2026, i prezzi dei beni mostrano invece un lieve calo su base annua (-0,2%, come a gennaio); mentre i prezzi dei servizi aumentano il loro ritmo di crescita (da +2,5% a +3,6%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni aumenta, passando da +2,7 punti percentuali a +3,8 punti percentuali.

In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una variazione pari a +0,6% su base mensile e a +1,6% su base annua (da +1% del mese precedente).

Carrello della spesa a +2,2%

Il tasso annuo di variazione dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona – ovvero il cosiddetto ‘carrello della spesa’ – registra a febbraio una moderata accelerazione, da +1,9% a +2,2%.