Italia-Turchia, l’ambasciatrice Ulgen: “Profondo partenariato strategico”

“Il 2025 è stato un anno in cui cooperazione nei settori strategici come le infrastrutture e l’energia ha prodotto risultati concreti. Gli accordi firmati in occasione del quarto vertice intergovernativo Turkiye-Italia, tenutosi a Roma, hanno creato una solida base per progetti congiunti, soprattutto nei settori dell’energia, dei trasporti e dell’industria. Allo stesso tempo, l’intensificarsi dei contatti tra le istituzioni pubbliche ed il settore privato dei due Paesi nel campo della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, delle infrastrutture Gnl e della transizione green hanno dimostrato ancora una volta la profondità del nostro partenariato strategico“. Così in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica l’ambasciatrice di Turchia in Italia, Elif Çomoglu Ulgen.

“Il numero di imprese italiane attive in Turkiye è di circa 1.600 – prosegue l’ambasciatrice – secondo i dati della Banca centrale d’Italia nel 2024, il totale degli afflussi di investimenti diretti esteri in Italia ha superato i 470 miliardi di euro. Le aziende turche effettuano investimenti in Italia in numerosi settori, che spaziano dall’industria della difesa alle energie rinnovabili, dal tessile agli elettrodomestici. Sebbene la nostra cooperazione stia già progredendo in un’ampia gamma di settori, desideriamo approfondire ulteriormente le nostre relazioni in tutti i campi possibili, facendo leva sulla natura complementare delle nostre economie”.

Anche nelle relazioni commerciali bilaterali, oltre agli investimenti – conclude Elif Çomoglu Ulgen – “si registrano sviluppi significativi. Nel 2024 abbiamo superato il precedente obiettivo di 30 miliardi di dollari di volume degli scambi, raggiungendo il record di 32 miliardi di dollari. Per il 2025 ci siamo posti un nuovo obiettivo di 40 miliardi di dollari e stiamo procedendo verso questo traguardo tenendo conto anche dell’equilibrio della bilancia commerciale”.