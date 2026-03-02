Apple presenta iPhone 17e. Questo modello – che si aggiunge alla linea degli iPhone 17 – è altrettanto potente e ma a un prezzo più conveniente.

Il cuore di iPhone 17e è il chip A19 di ultima generazione che – viene spiegato – “garantisce prestazioni eccezionali per qualsiasi attività. iPhone 17e è anche dotato di C1X, il modem cellulare di ultima generazione, fino a due volte più veloce rispetto al C1 che si trova in iPhone 16e”.

La fotocamera fusion da 48 Megapixel permette “di scattare foto incredibili, tra cui ritratti di nuova generazione, e di registrare video in 4K in dolby vision”. Inoltre integra un teleobiettivo 2x di qualità ottica: “in pratica, è come avere due fotocamere in una. Il display super retina Xdr da 6,1” è protetto dal ceramic shield 2, che garantisce “una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto alla generazione precedente, e meno riflessi”.

Con MagSafe gli utenti possono godere della ricarica wireless rapida e accedere ad un vasto ecosistema di accessori, come caricabatterie e custodie. Grazie alle rivoluzionarie funzioni satellitari di Apple, fra cui Sos emergenze, Roadside assistance, messaggi via satellite e Dov’è, con iPhone 17e l’utente può rimanere in contatto col mondo e ricevere aiuto quando ne ha più bisogno, anche se non ha accesso a una rete cellulare o Wi-Fi.

Disponibile in tre eleganti colori con una raffinata finitura opaca (nero, bianco e il nuovo, splendido rosa chiaro), iPhone 17e potrà essere preordinato da mercoledì 4 marzo e sarà disponibile da mercoledì 11 marzo. iPhone 17e sarà disponibile con spazio di archiviazione a partire da 256GB al prezzo di 729 euro: offre quindi, allo stesso prezzo di partenza, il doppio della capacità storage di base rispetto alla generazione precedente e il quadruplo rispetto ad iPhone 12, dando così all’utente più spazio per foto ad alta risoluzione, video 4K, app, giochi e altro ancora.

In questo modo iPhone 17e unisce “prestazioni potenti e funzioni amate dai nostri utenti a un prezzo eccezionale, caratteristiche che lo rendono un’opzione interessante per chi vuole fare l’upgrade alla linea iPhone 17 – dice Kaiann Drance, vicepresident of worldwide iPhone product marketing di Apple – sappiamo che i nostri clienti desiderano un prodotto che duri nel tempo e iPhone 17e fa proprio al caso loro. Con il chip A19 che garantisce prestazioni incredibili, il doppio della capacità storage di base, un sistema di fotocamere più intelligente e una maggiore robustezza, iPhone 17e è pensato per continuare a essere veloce e sicuro e a mantenere il suo valore nel tempo”.

Apple fa presente come iPhone mantenga “il suo valore più a lungo degli altri smartphone; iPhone 17e è progettato per durare”. Realizzato in alluminio aerospaziale, un materiale robusto ma leggero, ha una resistenza a schizzi, gocce e polvere (di grado IP68). La parte frontale in ceramic shield 2, di cui sono dotati tutti i modelli della linea iPhone 17, è un materiale più duro rispetto a qualsiasi vetro per smartphone, e un rivestimento progettato da Apple offre una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto alla generazione precedente e migliori proprietà antiriflesso.