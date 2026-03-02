Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 2 marzo 2026

Ultima ora

Apple presenta iPhone 17e

Apple presenta iPhone 17e
LaPresse
LaPresse

Arriva il modello ‘economico’ che completa la linea dell’ultima versione del telefonino della mela morsicata. In tre colori, a partire da 256 GB di spazio, potrà esser preordinato dal 4 marzo.

Apple presenta iPhone 17e. Questo modello – che si aggiunge alla linea degli iPhone 17 – è altrettanto potente e ma a un prezzo più conveniente.

Il cuore di iPhone 17e è il chip A19 di ultima generazione che – viene spiegato – “garantisce prestazioni eccezionali per qualsiasi attività. iPhone 17e è anche dotato di C1X, il modem cellulare di ultima generazione, fino a due volte più veloce rispetto al C1 che si trova in iPhone 16e”.

La fotocamera fusion da 48 Megapixel permette “di scattare foto incredibili, tra cui ritratti di nuova generazione, e di registrare video in 4K in dolby vision”. Inoltre integra un teleobiettivo 2x di qualità ottica: “in pratica, è come avere due fotocamere in una. Il display super retina Xdr da 6,1” è protetto dal ceramic shield 2, che garantisce “una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto alla generazione precedente, e meno riflessi”.

Con MagSafe gli utenti possono godere della ricarica wireless rapida e accedere ad un vasto ecosistema di accessori, come caricabatterie e custodie. Grazie alle rivoluzionarie funzioni satellitari di Apple, fra cui Sos emergenze, Roadside assistance, messaggi via satellite e Dov’è, con iPhone 17e l’utente può rimanere in contatto col mondo e ricevere aiuto quando ne ha più bisogno, anche se non ha accesso a una rete cellulare o Wi-Fi.

Disponibile in tre eleganti colori con una raffinata finitura opaca (nero, bianco e il nuovo, splendido rosa chiaro), iPhone 17e potrà essere preordinato da mercoledì 4 marzo e sarà disponibile da mercoledì 11 marzo. iPhone 17e sarà disponibile con spazio di archiviazione a partire da 256GB al prezzo di 729 euro: offre quindi, allo stesso prezzo di partenza, il doppio della capacità storage di base rispetto alla generazione precedente e il quadruplo rispetto ad iPhone 12, dando così all’utente più spazio per foto ad alta risoluzione, video 4K, app, giochi e altro ancora.

In questo modo iPhone 17e unisce “prestazioni potenti e funzioni amate dai nostri utenti a un prezzo eccezionale, caratteristiche che lo rendono un’opzione interessante per chi vuole fare l’upgrade alla linea iPhone 17 – dice Kaiann Drance, vicepresident of worldwide iPhone product marketing di Apple – sappiamo che i nostri clienti desiderano un prodotto che duri nel tempo e iPhone 17e fa proprio al caso loro. Con il chip A19 che garantisce prestazioni incredibili, il doppio della capacità storage di base, un sistema di fotocamere più intelligente e una maggiore robustezza, iPhone 17e è pensato per continuare a essere veloce e sicuro e a mantenere il suo valore nel tempo”.

Apple fa presente come iPhone mantenga “il suo valore più a lungo degli altri smartphone; iPhone 17e è progettato per durare”. Realizzato in alluminio aerospaziale, un materiale robusto ma leggero, ha una resistenza a schizzi, gocce e polvere (di grado IP68). La parte frontale in ceramic shield 2, di cui sono dotati tutti i modelli della linea iPhone 17, è un materiale più duro rispetto a qualsiasi vetro per smartphone, e un rivestimento progettato da Apple offre una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto alla generazione precedente e migliori proprietà antiriflesso.

© Riproduzione Riservata