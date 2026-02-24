Alcolock da oggi in vigore: costo, quando è obbligatorio

Deve averlo chi è stato condannato per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza. La norma del Codice della strada era entrata in vigore a luglio dell’anno scorso.

Alcolock obbligatorio da oggi sull’auto di chi è stato condannato per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza. Infatti chi è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito, per tornare al volante dovrà necessariamente installare, a proprie spese con un costo ritenuto elevato, il dispositivo di rilevazione. La norma del Codice della strada era entrata in vigore a luglio dell’anno scorso.

Costo a proprie carico

I dispositivi autorizzati per il momento sono il Breatech alcolock B1000 e il Zaldy alcolock: i produttori, l’elenco degli installatori autorizzati e i modelli di auto su cui è possibile montarli sono stati pubblicati dal ministero dei Trasporti sul portale dell’automobilista. Non mancano le polemiche: sia perché, tra acquisto e installazione, si arriva a una spesa di circa duemila euro, sia perché il dispositivo rischia di penalizzare gli altri membri della famiglia del guidatore ‘sotto osservazione’.

Quando è obbligatorio

Il Codice della strada, in vigore da dicembre 2024, ha previsto che l’obbligo di alcolock scatti per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro o oltre 1,5 grammi per litro. Per almeno due anni nel primo caso e per almeno tre anni nel secondo non ci si potrà mettere al volante se non con tasso alcolemico zero, da verificare appunto con l’alcolock, che in caso contrario blocca l’avvio del motore.

Federcarrozzieri: “Attenzione alle auto troppo vecchie”

“La spesa stimata per l’installazione è di circa 2mila euro a vettura, a cui si dovranno aggiungere i costi di taratura periodica prevista dal decreto, di manutenzione, e quella per i boccagli monouso – afferma il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli – c’è poi il paradosso di quelle famiglie che dispongono di una sola auto: in caso di montaggio dell’alcolock, anche tutti gli altri componenti del nucleo, per poter avviare la vettura, dovranno avere un tasso alcolemico pari a zero”. Inoltre “il parco auto italiano è come noto molto anziano, al punto che l’età media delle vetture si attesta a 13 anni: su molte autovetture sarà tecnicamente impossibile installarlo. E non tutte le autocarrozzerie, poi, seppur in possesso dei requisiti di legge, potranno montare gli alcolock ma solo quelle indicate dal produttore dell’apparecchio e inserite nell’elenco del ministero dei Trasporti: un limite che da un lato viola le norme sulla concorrenza e dall’altro, riducendo il numero di operatori abilitati, determinerà un’alterazione del mercato con conseguente aumento dei costi a carico degli automobilisti”.

Assoutenti: “Rischio di misura eccessiva”

“Siamo favorevoli a qualsiasi provvedimento che limiti l’alcol alla guida e sanzioni con la massima severità chi mette a rischio la sicurezza stradale – dice Assoutenti – ma l’Alcolock rischia di trasformarsi in una misura eccessivamente punitiva anche per chi non è mai stato condannato per guida in stato di ebbrezza, e dare il via ad una valanga di ricorsi”.