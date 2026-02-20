Concorso per notai, online i risultati con commenti sessisti e frasi sarcastiche

Polverone sul concorso per l’ammissione alla professione notarile. Sul sito del Consiglio nazionale del notariato infatti ieri è stato pubblicato per errore un file con i candidati e i risultati dell’esame evidentemente a uso interno della commissione, visto che in una colonna del foglio Excel ci sono i commenti dei componenti, nove magistrati, sei professori e nove notai.

Commenti che vanno dai nomi dei santi, sotto apposita colonna “Santo del giorno”, in cui si susseguono “Santa Bernardette”, “San Tommaso D’Aquino”, “Santa Matilde di Hackeborn”, “San Giovanni Paolo II”, a espressioni come “Graziato sul commerciale – secondo Carmelo uomo per me donna”, “Fenomeno???”, “Genio?”, “Carina”. Il file è rimasto online per pochissimo, circa un quarto d’ora: abbastanza per essere scaricato e iniziare a girare nelle chat.

Codacons pronto a chiedere l’annullamento del concorso per notai

Il Codacons sta valutando le opportune azioni legali da intraprendere per ottenere l’annullamento del concorso per notai le cui prove scritte sono state sostenute nel 2024. Lo afferma l’associazione, dopo la pubblicazione sul sito del Consiglio nazionale del notariato di un file excel da cui emergerebbero elementi sospetti tali da far temere la violazione delle regole nazionali in tema di concorsi.

Da quanto si apprende oggi, sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Consiglio un file in cui ai nomi dei candidati verrebbero accostati commenti sessisti, giudizi e valutazioni personali, frasi sarcastiche, e un misterioso sistema di classificazione dei candidati basato sui nomi dei santi.

Tutti elementi che – denuncia il Codacons – farebbero presumere una violazione dell’obbligo di anonimato che deve caratterizzare le prove scritte, mentre da più parti si solleva il sospetto di possibili raccomandazioni in favore di alcuni candidati attraverso il sistema in codice legato ai nomi dei santi. Per tali motivi il Codacons, nell’ interesse di tutti i candidati che hanno partecipato al concorso per notai, sta valutando le iniziative legali da intraprendere, compresa la richiesta di annullamento e ripetizione delle prove scritte, oltre che possibili ricorsi in favore degli esclusi.