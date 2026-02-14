San Valentino 2026, oltre il 50% degli italiani lo festeggia: ecco quanto spende

Il 58% degli italiani celebrerà la ricorrenza di San Valentino ed è atteso giro d’affari superiore ai 350milioni di euro. Tra i regali vincono i classici: profumi, dolci e gioielli, in crescita cosmetici e benessere. Cene romantiche, omaggi floreali e regali più impegnativi, dai gioielli ai viaggi. È quanto emerge da un sondaggio Confesercenti-Ipsos sulle intenzioni di spesa per la festa degli innamorati.

Gli italiani non rinunciano a San Valentino, che quest’anno cade di sabato e si presta ancora di più a trasformarsi in un’occasione di consumo “pieno”, tra uscite e acquisti, per una spesa media 152 euro a persona. Si conferma una ricorrenza capace di attivare consumi, soprattutto quando cade in un giorno favorevole come il sabato: cresce la propensione a vivere l’occasione tra cena, piccoli regali e acquisti di prossimità. Il giro d’affari complessivo stimato è di 350 milioni di euro, che posiziona il 14 febbraio tra le feste commerciali di maggiore impatto economico, superiore ad Halloween e Festa della Mamma. Un segnale positivo per la rete dei pubblici esercizi e per i negozi, che intercettano la parte più ‘concreta’ della festa, dai fiori ai doni tradizionali.

A progettare qualcosa, quest’anno che sia la cena o un omaggio, è il 58% degli italiani, mentre il 25% non farà nulla e il 17% è ancora indeciso: una quota che, nel giorno della ricorrenza, può tradursi in scelte last minute, soprattutto con il fine settimana. Chi celebrerà, però, non si fermerà ad un solo gesto ‘romantico’. A prevalere sarà la dimensione esperienziale: il 38% degli intervistati prevede una cena o un pranzo con il partner, mentre il 32% dichiara l’intenzione di fare un regalo. Seguono l’omaggio floreale (16%) e l’idea di un breve viaggio o di un’escursione (12%).

Quali i regali preferiti e le altre attività

Sul fronte dei regali, vincono i classici: profumo e cioccolatini guidano la classifica (entrambi al 38%). Seguono abbigliamento (25%), dolci (23%) e gioielli (23%), con bigiotteria e cosmetici al 14%. Ma crescono anche le scelte orientate al “benessere”, come l’ingresso in terme o SPA, soprattutto nelle regioni del Centro. Tra le altre attività non mancano ‘visite’ al cinema e al teatro. Quanto alla spesa, il budget medio previsto è di circa 152 euro (151,97 euro), mentre la mediana è 100 euro: solo una parte dei consumatori investe di più e alza la media complessiva. Guardando alle cifre più ricorrenti, infatti, spiccano 100 euro (19%) e 50 euro (17%), seguite da 150 euro (9%) e 200 euro (7%).

Differente il budget di uomini e donne: la spesa media dichiarata è di 170,50 euro per i primi e 128,27 euro per le seconde, ma è più stretto tra gli under35. A livello territoriale spicca invece il Centro, con una media di 192,88 euro, mentre nel Sud il budget previsto è di 118,85 euro; Nord e Isole si collocano rispettivamente a 149,73 e 126,62 euro. Anche per età emergono scostamenti: la spesa media dei 35-65 anni (156,73 euro) supera quella delle persone tra i 18 ed i 34 anni (142,65 euro)

Cene romantiche negli agriturismi

Sono circa mezzo milione le coppie che festeggeranno San Valentino in agriturismo, tra cene e pernottamenti, scegliendo esperienze autentiche a km zero, con iniziative e menu dedicati. A stimarlo sono Coldiretti e Campagna Amica nel giorno della Festa degli innamorati. Le cene a lume di candela con prodotti locali, magari a tema afrodisiaco, sono tra le opzioni più richieste ma sono diverse le proposte originali offerte dalle strutture agrituristiche lungo il territorio nazionale.

Tra le iniziative più curiose c’è la pet therapy di coppia proposta dall’azienda Semi del Cuore di Sansepolcro, in Toscana In un contesto naturale, le coppie possono interagire con alpaca, cavalli, pony, oche, galline e adorabili porcellini d’India, attraverso giochi ed esercizi mirati a rafforzare l’intesa e a dissipare lo stress quotidiano, che rischia di limitare i momenti di dialogo autentico. All’Agriturismo Tenuta San Savino delle Rocchette (Calvi dell’Umbria) si cenerà a lume di… camino con musica e giochi. A Viadana, nel Mantovano, l’azienda Tiziano Bellini Wine propone un San Valentino in cantina, con degustazioni assistite. Anche i mercati contadini di Campagna Amica, da Milano a Roma, celebrano nel week end la festa degli innamorati. Saranno disponibili specialità come formaggi e salumi a forma di cuore, oltre a biscotti e aperitivi.

I CLASSICI DELLA FESTA DEGLI INNAMORATI