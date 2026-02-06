Tim lancia un nuovo strumento contro le chiamate spam. Lo stop spam è una funzione che è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento dell’app MyTim. E sarà visibile direttamente nella schermata iniziale.

I filtri tradizionali contro lo spam non sono più sufficienti, dal momento che molti call center hanno adottato numerazioni estere reali che non sono intercettate dai sistemi anti-spam.

Tim ha così introdotto Tim stop spam, una nuova funzione pensata per dare agli utenti un maggiore controllo sulle chiamate indesiderate, in particolare quelle provenienti dall’estero. Tim stop spam appare direttamente nella schermata iniziale dell’app in modo che l’utente possa decidere da quali Paesi ricevere telefonate e da quali bloccarle.

Per attivare la protezione è sufficiente premere il pulsante ‘attiva protezione’ nell’app MyTim. Per ora, la funzione è disponibile solo sui dispositivi Android con versione 10 o successive; per quanto riguarda l’iPhone sarà da capire se è il sistema iOS di Apple consentirà l’accesso di app di terze parti alla gestione delle chiamate.