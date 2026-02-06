Stellantis affonda in Borsa, pesa il cambio di strategia sull’elettrico

Stellantis affonda in Borsa bruciando quasi 6,8 miliardi euro. Sul titolo pesa il cambio di strategia sull’elettrico che a conti fatti vale sostanzialmente oltre 22 miliardi euro. Per il 2026 si profila poi uno stop alla distribuzione dei dividendi.

La grande casa automobilistica comunica che la ora strategia è legata alla ‘libertà di scelta’ dei clienti, posizionando al centro le loro preferenze. Si tratta quindi di un antipasto della reimpostazione del business, in attesa del menù completo che sarà servito con il nuovo Piano strategico previsto a maggio.

Filosa: “Colpa del ritmo della transizione energetica”

L’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa dà la colpa degli oneri, che ammontano precisamente a 22,2 miliardi, alla transizione energetica. “La reimpostazione che abbiamo annunciato oggi si inquadra nel decisivo percorso avviato nel 2025, per tornare, ancora una volta, a porre i clienti e le loro preferenze come punto di riferimento di ogni nostra decisione – spiega Filosa – gli oneri annunciati oggi riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture. Riflettono inoltre l’impatto delle criticità pregresse, che il nostro nuovo team sta progressivamente gestendo”.

Sovrastima dell’elettrico, oneri per 22,2 miliardi

La sovrastima dell’elettrico ha quindi comportato oneri per 22,2 miliardi. Di questi, 14,7 miliardi sono relativi sia al riallineamento dei piani di prodotto alle preferenze dei clienti sia alle nuove normative sulle emissioni negli Stati Uniti, riflettendo in gran parte le aspettative significativamente ridotte per i modelli Bev (Battery electric vehicle), cioè i modelli totalmente elettrici; 2,1 miliardi relativi al ridimensionamento della supply chain dei veicoli elettrici; 5,4 miliardi sono relativi ad altri cambiamenti nell’operatività dell’azienda.