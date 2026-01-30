Lavoro, la disoccupazione scende al 5,6% anche se aumenta tra i giovani

I dati sul lavoro sono in chiaroscuro, con la disoccupazione che scende al 5,6% a livello generale ma aumenta tra i giovani. La stima è stata messa a punto dall’Istat. A dicembre 2025, su base mensile, si parla di una diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-1,0%, pari a -15mila unità) che riguarda le donne e chi ha almeno 25 anni d’età; al contrario, tra gli uomini e i 15-24enni il numero dei disoccupati è in aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 5,6% (-0,1 punti), era al 5,7% a novembre 2025; il tasso di disoccupazione giovanile sale al 20,5% (+1,4 punti).

L’Istat mette in evidenza anche la crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a +31mila unità), elemento che si osserva per uomini, donne e per tutte le classi d’età, ad eccezione dei 15-24enni tra i quali il numero di inattivi è in calo.

Il tasso di inattività sale al 33,7% (+0,1 punti).

Nel quarto trimestre 2025, rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-5,3%, pari a -81mila unità) e crescono gli inattivi di 15-64 anni (+0,3%, pari a +34mila unità). Rispetto a dicembre 2024, cala invece il numero di persone in cerca di lavoro (-13,8%, pari a -229mila unità) e aumenta quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,3%, pari a +163mila unità).

A dicembre 2025, su base mensile, l’Istat registra una diminuzione degli occupati (-0,1%, pari a -20mila unità) che coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, i 25-34enni e i 35-49enni; il numero di occupati, invece, cresce tra le donne, gli autonomi e i 15-24enni, rimanendo sostanzialmente stabile tra i dipendenti permanenti e tra chi ha almeno 50 anni d’età. Il tasso di occupazione scende al 62,5% (-0,1 punti). Il numero di occupati a dicembre è pari a 24 milioni 142mila.

Confrontando il quarto trimestre con quello precedente, il numero di occupati risulta invece in aumento dello 0,3% (+74mila unità). Su base annua, a dicembre 2025, il numero di occupati supera invece quello di dicembre 2024 dello 0,3% (+62mila unità); l’aumento riguarda le donne e chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione tra gli uomini e nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione, in un anno, risulta invariato.