L’ippopotamo pigmeo Moo Deng compie 2 anni: festa allo zoo di Bangkok

Una grande torta a base di frutta e verdura in uno zoo in Thailandia per festeggiare il secondo compleanno del famoso ippopotamo pigmeo Moo Deng. Nel suo recinto al Khao Kheow Open Zoo di Chon Buri, una provincia a est di Bangkok, Moo Deng si è avvicinata alla torta mentre sua madre Jona aveva già iniziato a mangiarla. L’ippopotamo ha iniziato a gustare il banchetto girando intorno alla torta e assaggiando le diverse decorazioni tra cui i meloni intagliati, una tradizione utilizzata in Thailandia per le occasioni speciali. Moo Deng è diventata una star poco dopo la nascita soprattutto grazie al suo custode Atthapon Nundee che ha condiviso sui social immagini e video conquistando milioni di persone.