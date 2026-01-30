Fed, Trump oggi annuncia il successore di Powell

Donald Trump oggi pomeriggio dovrebbe annunciare la sua scelta per il prossimo presidente della Federal Reserve (Fed), cioè il successore di Jerome Powell il cui mandato scadrà a maggio. I rapporti tra i due si sono deteriorati sempre di più nel tempo, con il numero uno della Fed che è stato numerose volte vittima degli attacchi del capo della Casa Bianca.

Di recente il tycoon lo aveva definito “incompetente” e “disonesto” mentre il Dipartimento di Giustizia aveva reso noto l’avvio di un’indagine penale contro di lui. Proprio a seguito di questa campagna contro Powell, i governatori delle principali banche centrali del mondo (compresa Christine Lagarde, leader della Bce) hanno preso le difese del presidente della Fed ribadendo che l’indipendenza delle autorità monetarie è un pilastro della stabilità economica e finanziaria globale.

Trump dovrebbe scegliere Kevin Warsh alla guida della Fed

Trump come nuovo presidente della Federal Reserve dovrebbe scegliere Kevin Warsh, ex funzionario della Fed. Lo riporta ‘The New York Times’, che cita diverse persone a conoscenza dei suoi piani. Nessuna decisione è definitiva finché non viene fatto un annuncio tuttavia ieri il leader di Washington ha incontrato Warsh alla Casa Bianca. Parlando con i giornalisti, ha dichiarato che avrebbe presto annunciato il nome di qualcuno “noto a tutti nel mondo della finanza”.

Trump: “Powell idiota, la Fed abbassi i tassi subito”

L’ultimo attacco del tycoon nei confronti di Powell è arrivato ieri attraverso il social Truth. “Jerome ‘Too Late’ Powell ha nuovamente rifiutato di tagliare i tassi di interesse, anche se non ha assolutamente alcun motivo per mantenerli così alti. Sta danneggiando il nostro Paese e la sua sicurezza nazionale. Ora che persino questo idiota ammette che l’inflazione non è più un problema o una minaccia, dovremmo avere un tasso sostanzialmente più basso”, ha scritto il presidente Usa in un post offensivo.

“Sta costando all’America centinaia di miliardi di dollari all’anno in spese di interessi totalmente inutili e ingiustificate. A causa delle ingenti somme di denaro che affluiscono nel nostro Paese grazie ai dazi, dovremmo pagare il tasso di interesse più basso di qualsiasi Paese al mondo”, ha proseguito, affermando che “la maggior parte di questi Paesi sono bancomat che pagano tassi di interesse bassi, considerati eleganti, solidi e di prim’ordine, solo perché gli Stati Uniti lo consentono”.

“La Fed dovrebbe abbassare sostanzialmente i tassi di interesse, adesso!“. “I dazi hanno reso l’America di nuovo forte e potente, molto più forte e potente di qualsiasi altra nazione. In linea con questa forza, sia finanziaria che di altro tipo, dovremmo pagare tassi di interesse più bassi di qualsiasi altro Paese al mondo!”.