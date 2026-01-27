Shein alla Ue: “No compromessi, protezione dei minori è fondamentale”

“Come operatori di mercato, vogliamo offrire prodotti sicuri e scelte accessibili ai consumatori europei” e “a Shein non scendiamo a compromessi in termini di sicurezza e conformità e la protezione dei minori è fondamentale. Nel nostro marketplace, tutti i venditori sono contrattualmente vincolati da un insieme completo di termini, politiche e un rigoroso codice di condotta per i venditori in merito alle loro operazioni, all’inserimento dei prodotti e ad altri requisiti di sicurezza. Il nostro quadro di compliance è multilivello e opera lungo l’intero ciclo di vita di qualsiasi inserzione di prodotto”. Lo dice Yinan Zhu, responsabile del gruppo Integrità aziendale di Shein, nel suo intervento al dibattito sui prodotti illegali e insicuri online alla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo. Il sistema di compliance “combina la verifica del venditore, i controlli pre-inserimento dei prodotti, il monitoraggio e il rilevamento post-inserimento, i canali di segnalazione e anche l’applicazione delle norme da parte del venditore, insieme alla governance attraverso audit e meccanismi di reclamo. Abbiamo effettuato investimenti significativi nei test di sicurezza dei prodotti e collaboriamo con agenzie terze indipendenti leader del settore per garantire che i prodotti immessi sul mercato Ue siano conformi alle leggi Ue”, aggiunge.

“In caso di violazione degli standard – continua -, agiamo con decisione e rapidità, anche attraverso sanzioni, sospensioni e risoluzioni, e continuiamo a rafforzare i nostri controlli man mano che emergono nuovi rischi. La conformità e l’applicazione delle norme sono fondamentali per il nostro modo di operare nell’Ue. Il nostro intento è chiaro. Siamo pienamente allineati con gli obiettivi dell’Ue in termini di rafforzamento della fiducia e della sicurezza dei clienti e lavoriamo costantemente per migliorare le modalità con cui li realizziamo nella pratica”.

“Su bambole sessuali agito subito”

“Diversi eurodeputati hanno fatto riferimento all’incidente delle bambole. Quindi, volevo fornire a tutti sufficienti chiarimenti sulle azioni rapide e decisive intraprese” da Shein dopo avere ricevuto la notifica e “in meno di 24 ore abbiamo effettuato non solo, ovviamente, l’identificazione dei prodotti elencati, ma anche controlli completi e, per essere estremamente cauti, abbiamo ritirato tutti i prodotti sex doll o simili, ma anche l’intera categoria di prodotti per adulti a livello globale è stata temporaneamente sospesa per consentirci di effettuare un audit e controlli approfonditi. Prendiamo queste cose molto seriamente e ci assumiamo la piena responsabilità”. Lo dice Yinan Zhu, responsabile del gruppo Integrità aziendale di Shein, nel suo intervento al dibattito sui prodotti illegali e insicuri online alla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, in merito alla scoperta di bambole sessuali con fattezze infantili messe in vendita sul sito di e-commerce.