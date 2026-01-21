Ue-Mercosur, rischia di slittare l’applicazione dell’accordo: Parlamento Europeo approva ricorso a Corte Ue

Rischia di slittare almeno di 2 o 3 anni l’applicazione dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi sudamericani del Mercosur. Il Parlamento Europeo ha infatti approvato la richiesta di ricorrere alla Corte di giustizia Ue per ottenere un parere sulla compatibilità con i trattati del proposto accordo di partenariato. La risoluzione era stata proposta dal gruppo The Left ed è passata per soli 10 voti di scarto. Su 669 votanti, hanno votato a favore 334, mentre 324 sono stati i voti contro e 11 gli astenuti. Non è invece passata la seconda proposta di risoluzione con lo stesso oggetto presentata dal gruppo dei Patrioti, respinta con 225 voti a favore, 402 contrari e 13 astenuti su 640 votanti. La Commissione Europea può ancora decidere di applicare l’accordo in via provvisoria in pendenza del ricorso.

Merz: “Applicare l’accordo in via provvisoria”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato la decisione dell’Eurocamera invitando la Commissione all’applicazione provvisoria dell’intesa. “La decisione del Parlamento europeo sull’accordo Mercosur è deplorevole. Valuta erroneamente la situazione geopolitica. Siamo convinti della legalità dell’accordo. Basta con i ritardi. L’accordo deve ora essere applicato in via provvisoria“, ha scritto Merz in un messaggio su X.

Die Entscheidung des Europäischen Parlaments zum Mercosur-Abkommen ist bedauerlich. Sie verkennt die geopolitische Lage. Von der Rechtmäßigkeit des Abkommens sind wir überzeugt. Keine weiteren Verzögerungen mehr. Das Abkommen muss jetzt vorläufig angewandt werden. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 21, 2026

Maggioranza italiana divisa: Lega per rinvio, FI e FdI contro

In occasione del voto al Parlamento Europeo, i partiti italiani della maggioranza si sono spaccati. Le delegazioni di Fratelli d’Italia e di Forza Italia hanno votato contro il rinvio alla Corte Ue, mentre la Lega a favore. Nell’opposizione, il Pd ha votato compatto contro lo stop all’accordo, mentre gli europarlamentari del M5s e Avs si sono espressi a favore. Da notare anche il voto a favore del ricorso alla Corte dell’eurodeputato centrista Sandro Gozi (Renew), eletto in Francia, e pertanto sensibile alla linea francese trasversale contraria all’intesa commerciale.

Von der Leyen: “Accordo necessario, enormi benefici per Ue”

Prima del voto, parlando alla plenaria di Strasburgo, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva lodato gli effetti positivi dell’accordo con il Mercosur sull’economia dell’Unione. “Più partner commerciali abbiamo in tutto il mondo, più siamo indipendenti. Ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno ora. Se prendiamo il Mercosur, che so essere oggetto di accesi dibattiti in quest’Aula, l’accordo ci garantisce l’accesso alle materie prime di cui la nostra industria ha bisogno, e i benefici per le aziende europee saranno enormi“, aveva detto von der Leyen. “Prendiamo il settore automobilistico: le esportazioni europee verso il Mercosur possono aumentare di 20 miliardi di euro, ovvero del 200%. Potremmo prendere in considerazione i prodotti chimici o i macchinari. L’accordo con il Mercosur porterà enormi vantaggi ai produttori di latticini, vino, liquori, olio e molto altro. Allo stesso tempo, abbiamo ascoltato attentamente le vostre preoccupazioni e quelle dei nostri agricoltori, e abbiamo garantito solide garanzie per i nostri sensibili settori agroalimentari. Credo che questo sia un accordo che porterà benefici a tutta la nostra economia, a tutti gli Stati membri. E che possa proteggere l’Europa dai rischi che corre, garantendo al contempo la nostra prosperità e la nostra sicurezza”, aveva illustrato.