lunedì 19 gennaio 2026

Amazon riunisce a Milano la filiera dei data center

Tommaso Tetro
Un appuntamento per celebrare il digitale alla sede della Regione Lombardia con più di 70 rappresentanti di 35 aziende attive sul territorio in Lombardia.

Amazon web services (Aws) ha infatti celebrato il digitale nel corso di un evento ‘Partnerships locali, innovazione globale: Aws con le imprese del territorio’, alla sede della Regione Lombardia. All’incontro hanno partecipato più di 70 rappresentanti di 35 aziende attive sul territorio con i data center.

Aws in Lombardia è operativa dal 2020 e serve milioni di clienti in tutto il mondo. Nel 2024 Aws ha annunciato i propri piani di espansione dell’infrastruttura prevedendo un investimento di 1,2 miliardi di euro in Italia che, secondo le stime, sosterrà circa 5.500 posti di lavoro a tempo pieno e contribuirà per 880 milioni di euro al Pil italiano fino al 2029.

Il profilo delle aziende partecipanti è risultato particolarmente variegato: dalle imprese specializzate nelle attività di costruzione, come scavi e opere edili fino alle aziende locali attive nei servizi elettrici e meccanici, nella pulizia industriale, nei trasporti, nelle lavorazioni di verniciatura e nei sistemi di isolamento e ventilazione.

Dall’evento emerge l’impegno dell’azienda nella valorizzazione del talento locale e nella creazione di nuove opportunità per le imprese, evidenziando al contempo come i data center di Aws stiano contribuendo allo sviluppo della comunità locale, generando opportunità di crescita e innovazione per tutto l’ecosistema imprenditoriale del territorio.

