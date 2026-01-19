Amazon riunisce a Milano la filiera dei data center.

Amazon web services (Aws) ha infatti celebrato il digitale nel corso di un evento ‘Partnerships locali, innovazione globale: Aws con le imprese del territorio’, alla sede della Regione Lombardia. All’incontro hanno partecipato più di 70 rappresentanti di 35 aziende attive sul territorio con i data center.

Aws in Lombardia è operativa dal 2020 e serve milioni di clienti in tutto il mondo. Nel 2024 Aws ha annunciato i propri piani di espansione dell’infrastruttura prevedendo un investimento di 1,2 miliardi di euro in Italia che, secondo le stime, sosterrà circa 5.500 posti di lavoro a tempo pieno e contribuirà per 880 milioni di euro al Pil italiano fino al 2029.

Il profilo delle aziende partecipanti è risultato particolarmente variegato: dalle imprese specializzate nelle attività di costruzione, come scavi e opere edili fino alle aziende locali attive nei servizi elettrici e meccanici, nella pulizia industriale, nei trasporti, nelle lavorazioni di verniciatura e nei sistemi di isolamento e ventilazione.

Dall’evento emerge l’impegno dell’azienda nella valorizzazione del talento locale e nella creazione di nuove opportunità per le imprese, evidenziando al contempo come i data center di Aws stiano contribuendo allo sviluppo della comunità locale, generando opportunità di crescita e innovazione per tutto l’ecosistema imprenditoriale del territorio.