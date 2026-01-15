Accesso Archivi

giovedì 15 gennaio 2026

Unicredit smentisce le voci su Mps

Tommaso Tetro
La banca parla di “clamore di natura speculativa” e di “pura invenzione” per quanto riguarda le quote di Delfin in Monte dei Paschi di Siena.

Unicredit smentisce le voci su Mps, e le bolla come “pura invenzione”. La banca milanese interviene così a proposito delle ipotesi circolate che la vedrebbero interessata alla quota di Delfin in Monte dei Paschi di Siena.

“La decisione di procedere o meno con qualsiasi operazione di M&A è basata esclusivamente sulla capacità del potenziale obiettivo non solo di integrarsi nella strategia di Unicredit, ma anche di soddisfare i nostri più volte dichiarati parametri di rendimento finanziario – rileva Unicredit – in tale contesto, le recenti voci e il clamore riguardo alla partecipazione in Mps sono di natura speculativa e ingiustificate, così come lo sono le ipotesi relative al presunto interesse nell’acquisto di altre partecipazioni. È motivo di rammarico dover nuovamente intervenire per smentire voci che sono pura invenzione e non hanno altro effetto se non quello di alimentare confusione e distorsioni sul mercato”.

Unicredit ha sempre affermato chiaramente che le operazioni di M&A rappresentano uno strumento strategico per il Gruppo – mette in evidenza Unicredit – il ruolo del team interno dedicato alle operazioni di M&A è di valutare tutte le opzioni sia all’interno che potenzialmente al di fuori del perimetro geografico del Gruppo. Tale attività comporta in ogni momento interlocuzioni, analisi e valutazioni preliminari sui potenziali target, elementi che non implicano in alcun modo la concreta possibilità che un’operazione venga effettivamente realizzata”.

