La Fed è ottimista, prevista una crescita in Usa nei prossimi mesi

La Fed è ottimista sull’economia degli Usa. L’ultimo rapporto della Federal reserve prevede una crescita, sia pure “modesta”, nei prossimi mesi. L’analisi è contenuta nel ‘Beige book’ che – pubblicato otto volte all’anno, due settimane prima della riunione del Comitato federale del mercato aperto, il Federal open market committee (Fomc), l’organo della Fed responsabile delle decisioni di politica monetaria – al suo interno condensa tutti i dati forniti dai suoi 12 distretti fornendo una descrizione dettagliata dell’economia statunitense (per area geografica e settore per settore su energia, banche, trasporti, consumi, produzione, vendite).

Il rapporto fornisce alcune indicazioni anche sui dazi e sull’avvio da parte delle imprese del trasferimento dei costi sui cittadini, sull’occupazione e sulla crescita del lavoro temporaneo.

Prospettive ottimistiche

“Le prospettive per l’attività futura – si osserva – sono leggermente ottimistiche, con la maggior parte degli intervistati che prevede una crescita da lieve a modesta nei prossimi mesi“.

Si spende di più

“L’attività economica complessiva è cresciuta a un ritmo da leggero a modesto in otto dei dodici distretti della Federal reserve, con tre distretti che non hanno segnalato variazioni e uno che ha segnalato un leggero calo – si spiega nel documento della Fed – ciò segna un miglioramento rispetto agli ultimi tre cicli di segnalazione, in cui la maggior parte dei distretti aveva segnalato variazioni minime. La maggior parte delle banche ha segnalato una crescita da leggera a modesta della spesa dei consumatori in questo ciclo, attribuibile in gran parte alla stagione degli acquisti natalizi. Diversi distretti hanno anche osservato che la spesa è stata più forte tra i consumatori con redditi più elevati, con un aumento della spesa per beni di lusso, viaggi, turismo e attività esperienziali. Nel frattempo, i consumatori con redditi bassi o moderati sono risultati sempre più sensibili ai prezzi e riluttanti a spendere per beni e servizi non essenziali. Le vendite di automobili sono rimaste pressoché invariate o in calo nella maggior parte dei distretti. L’attività manifatturiera ha registrato andamenti diversi, con cinque distretti che hanno segnalato una crescita e sei una contrazione”.

Miglioramento per le banche

“La domanda di servizi non finanziari è stata generalmente considerata stabile o in leggero aumento – si rileva – le condizioni bancarie sono state generalmente segnalate come stabili o in miglioramento, con un aumento della domanda proveniente dalle carte di credito, dai prestiti garantiti da immobili e dai prestiti commerciali. Le vendite immobiliari residenziali, l’attività edilizia e quella creditizia hanno subito un rallentamento nella maggior parte dei distretti che hanno riferito sul settore. Le condizioni agricole sono rimaste sostanzialmente invariate, con solo Atlanta che ha segnalato un modesto calo dovuto alla minore domanda di materie prime esportate. La domanda e la produzione di energia sono rimaste stabili o in leggero calo”.

Occupazione stabile ma per il lavoro c’è voglia di flessibilità

“L’occupazione è rimasta sostanzialmente invariata nell’ultimo periodo, con otto dei dodici distretti che non hanno segnalato variazioni nelle assunzioni – avverte la Fed – diversi distretti hanno segnalato un aumento del ricorso a lavoratori temporanei, con un contatto che ha riferito che ciò consente loro di ‘rimanere flessibili in tempi incerti’. Quando le aziende hanno assunto, lo hanno fatto principalmente per coprire posti vacanti piuttosto che per creare nuove posizioni”.

Ancora poca intelligenza artificiale sul lavoro

“Le aziende hanno segnalato continue difficoltà nel trovare manodopera qualificata, in particolare nei settori dell’ingegneria, della sanità e in altri settori – scrive la Fed – diversi rapporti hanno segnalato una diminuzione del numero di lavoratori che cambiano lavoro. Diversi contatti hanno riferito di stare valutando l’implementazione dell’intelligenza artificiale principalmente per migliorare la produttività e gestire la forza lavoro in futuro. L’impatto attuale dell’intelligenza artificiale sull’occupazione è stato limitato, con effetti più significativi previsti nei prossimi anni piuttosto che nell’immediato. I salari sono cresciuti a un ritmo moderato, con diversi contatti che hanno segnalato un ritorno della crescita salariale a livelli ‘normali’”.

I costi dei dazi iniziano a pesare sui clienti

Negli Stati Uniti “i prezzi sono cresciuti a un ritmo moderato nella maggior parte dei distretti, con solo due distretti che hanno registrato una leggera crescita dei prezzi – continua la Fed – le pressioni sui costi dovute ai dazi doganali sono state un tema ricorrente in tutti i distretti. Diversi interlocutori che inizialmente avevano assorbito i costi legati ai dazi doganali hanno iniziato a trasferirli sui clienti man mano che le scorte pre-dazi si esaurivano o che le pressioni per preservare i margini diventavano più acute“. Tuttavia, “gli interlocutori di alcuni settori, come il commercio al dettaglio e la ristorazione, erano riluttanti a trasferire i costi sui clienti sensibili ai prezzi. I costi dell’energia e delle assicurazioni hanno continuato a pesare in modo significativo sui margini”. In prospettiva, “le imprese prevedono una certa moderazione nella crescita dei prezzi, ma ritengono che questi rimarranno elevati mentre cercano di far fronte all’aumento dei costi”.

Modesto calo economia di New York

L’attività economica nel distretto della Federal reserve di New York “ha continuato a registrare un modesto calo”.

“L’occupazione è leggermente diminuita e la crescita dei salari è rimasta modesta, con continue segnalazioni di licenziamenti presso i principali datori di lavoro della regione – racconta il rapporto – il ritmo di aumento dei prezzi ha registrato un’ulteriore accelerazione, pur rimanendo moderato. La spesa dei consumatori è leggermente aumentata durante le festività natalizie, sostenuta dalla forte spesa dei consumatori con redditi più elevati. Le imprese in generale non prevedono grandi miglioramenti nei mesi a venire, anche se i produttori erano più ottimisti”.