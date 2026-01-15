Axa, Top Employer per il sesto anno consecutivo

Axa Italia è Top Employer per il sesto anno consecutivo, ottenendo la prestigiosa certificazione da Top Employers Institute, ente certificatore globale delle eccellenze HR. Al cuore del riconoscimento, un impegno quotidiano nel costruire una cultura aziendale attorno a due pilastri della “People Strategy”: “Care & Dare”, valorizzando l’unicità di ogni singola persona, l’inclusione e il benessere a 360° e promuovendo allo stesso tempo l’importanza di accogliere il cambiamento mediante iniziative e percorsi di crescita professionale e personale e lo sviluppo di competenze cruciali per il futuro, dal Tech&Data all’intelligenza artificiale, fino alla sostenibilità.

Nel corso del 2025, il Gruppo ha ulteriormente rafforzato il suo impegno distintivo per la cura di tutti i collaboratori ampliando le opportunità di accesso a programmi di mentoring e coaching per supportare la crescita personale e professionale, oltre al servizio di counselling per superare eventuali situazioni di difficoltà o disagio e a webinar per affrontare fasi delicate della vita, come la menopausa. Centrali le iniziative di prevenzione e contrasto della violenza di genere, con programmi formativi ad hoc pensati anche per riconoscere i primi segnali di violenza, servizi di supporto dedicati e, in caso di violenza domestica o intrafamiliare, la possibilità di poter contare sul “trusted primary contact”, una figura interna che in totale confidenzialità, può fornire un primo ascolto, supporto e indirizzo. Nel 2025 Axa Italia ha ottenuto da Bureau Veritas la Certificazione di Parità di Genere, un importante riconoscimento del valore del percorso costruito negli anni e dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti sul fronte della Gender Parity.

Sono inoltre proseguite le iniziative sia in ambito di benessere psicofisico che di benessere finanziario, con servizi di consulenza, eventi dedicati, learning e digital financial check up disponibili per tutti i collaboratori. Diversi i servizi a supporto delle famiglie e della genitorialità, tra cui, oltre a Summer Camp, programmi “digital parent” e “SOS Genitori”, l’estensione del congedo co-parent a 5 settimane. Cruciale per Axa Italia anche l’investimento in competenze critiche per il futuro, attraverso percorsi formativi, di upskilling e mentoring su ambiti come l’AI e la trasformazione digitale (anche con tech corner dedicati in azienda) e la Sostenibilità, oltre a programmi per promuovere più in generale la crescita professionale e personale e allenarsi alla cultura dell’ascolto e del feedback. Prosegue, infine, nel nuovo approccio al volontariato aziendale, al centro del piano strategico e volto al rafforzamento del ruolo sociale di Axa Italia, il coinvolgimento attivo di tutti i collaboratori che possono dedicare fino a 8 ore lavorative annue ad attività di volontariato individuale e la scelta di dedicare tutti i team building aziendali ad attività ad alto impatto sociale. Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo Axa Italia: “Il nostro impegno per un ambiente di lavoro innovativo e attento al benessere dei collaboratori, ci ha permesso di ottenere per il sesto anno consecutivo la certificazione Top Employer. Un riconoscimento che ci spinge a proseguire con entusiasmo in un percorso che metta sempre al centro il valore di ogni singola persona, in linea con il purpose di Axa, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, a partire dalla sua comunità di persone”.

Simone Innocenti, Chief People, Organization and Internal Communication Officer di Axa Italia: “Essere ancora una volta riconosciuti Top Employer ci rende orgogliosi perché testimonia l’impegno nel promuovere una cultura incentrata su “Care & Dare” e che sostenga lo sviluppo delle competenze future, rafforzando così il nostro ruolo di azienda responsabile e innovativa. Inoltre, nel 2025, abbiamo ottenuto la Certificazione della Parità di Genere da parte di Bureau Veritas, ulteriore riconoscimento del percorso fatto per costruire un ambiente di lavoro inclusivo ed equo.”